Paradox Interactive объявила о приобретении Haemimont Games, известной по Jagged Alliance 3 и Tropico 5

Paradox Interactive объявила о подписании соглашения о приобретении Haemimont Games, студии специализирующейся на разработке стратегических игр, известной по Jagged Alliance 3 и Tropico 5 Этот шаг является частью стратегии Paradox по укреплению внутреннего потенциала и расширению своего присутствия в жанре. В результате сделки Haemimont Games станет дочерней компанией Paradox, сохранив при этом текущий состав руководства и команды.

Фредрик Вестер, генеральный директор Paradox, выразил радость по поводу присоединения студии, отметив ее опыт, творческий подход и разработку новых IP. Габриэль Добрев, основатель Haemimont Games, также поделился энтузиазмом, заявив, что партнерство откроет новые возможности для создания более глубоких и насыщенных игр.

Финансовые условия сделки включают авансовое вознаграждение и дополнительную выплату в зависимости от результатов работы студии. Сумма сделки не раскрыта, но ожидается, что ее завершение состоится в ближайшие дни.