Неофициальный порт Jak & Daxter для ПК теперь поддерживает сетевой и локальный мультиплеер

В июне 2022 года мы рассказали вам о неофициальном ПК-порте классического платформера для Playstation, Jak & Daxter. И совсем скоро этот неофициальный ПК-порт получит возможность сетевого и локального мультиплеера с помощью мода.

Если говорить подробнее, то Teamruns - это мод для Jak and Daxter на PC, позволяющий играть с друзьями как по сети, так и локально. Вы можете исследовать и проходить игру вместе в общем мире, где вы можете видеть и взаимодействовать со своими друзьями.

Что интересно, так это то, что все внутриигровые сцены были изменены. Обычно сцены прерывают игровой процесс. Однако мод заставит их запускаться в реальном времени, чтобы лучше работать с мультиплеером.

Команда, создавшая Teamruns, говорит, что мод в основном ориентирован на скоростное прохождение. В нем есть таймер и возможность автоматически отправлять результаты в таблицы лидеров. В нем также есть другие режимы игры для случайных игроков и инструмент для записи игрового процесса, чтобы сделать пользовательские демо-файлы. Так что в ближайшие дни ожидайте появления многочисленных спидранов.

Не будем также забывать, что пару дней назад мы рассказали о неофициальном ПК-порте Crash Team Racing. Этот ПК-порт Crash Team Racing поддерживает 60 кадров в секунду, а также онлайновый мультиплеер.

Более подробную информацию о модификациии вы можете узнать на странице авторов.