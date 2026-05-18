Слух: PlayStation изучает возможность возвращения старых франшиз, включая Sly Cooper, Jak & Daxter и InFamous

Появилась информация, что PlayStation может готовить возвращение некоторых своих старых игровых франшиз. По слухам, компания рассматривает возможность возрождения серий, которые не выпускались уже много лет.

Инсайдер NateTheHate заявил, что Sony «изучает и рассматривает возвращение некоторых своих старых, неиспользуемых IP». Конкретные проекты пока не раскрываются, но фанаты уже начали обсуждать в сети, какие игры хотели бы увидеть вновь.

Среди наиболее обсуждаемых кандидатов называют Sly Cooper, InFamous, Ape Escape, Jak and Daxter. Последние игры этих серий вышли больше десяти лет назад: InFamous — в 2014 году на PlayStation 4, Jak and Daxter: The Lost Frontier — в 2009 году на PS2 и PSP.

Если слухи подтвердятся, возвращение старых франшиз может привлечь внимание как давних поклонников, так и новых игроков, которые ранее не имели возможности познакомиться с этими сериями.