В сети появилось видео с концептом ремастера Jak and Daxter

В интернете появилось ранее не публиковавшееся видео с демонстрацией концепта ремастера культовой серии Jak and Daxter. Кадры показали, как могла бы выглядеть обновлённая версия игры на современных платформах.

Фрагмент был опубликован старшим аниматором студии Sanzaru Games Трэвисом Хоу. По его словам, несколько лет назад небольшая команда разработчиков подготовила демонстрационный материал, чтобы представить идею ремастера и показать возможный уровень обновления проекта.

Для презентации была создана игровая катсцена, полностью повторяющая оригинальный эпизод, но с современной графикой. Разработчики переработали модели главных героев, улучшили детализацию окружения и в целом адаптировали визуальный стиль игры под современные стандарты.

Хоу подчеркнул, что этот проект не был заказан компанией Sony. Инициатива исходила исключительно от разработчиков, которые хотели предложить свою идею и получить разрешение на создание обновлённой версии игры.

В итоге проект так и не получил продолжения, однако аниматор отметил, что интерес фанатов может сыграть важную роль. По его мнению, если поклонники серии будут активно говорить о желании увидеть ремейк или ремастер, у франшизы может появиться шанс на возвращение.

Серия Jak and Daxter, созданная студией Naughty Dog, остаётся одной из самых любимых среди игроков PlayStation. Последняя новая игра франшизы вышла в 2009 году, после чего серия фактически ушла в тень, ограничившись лишь переизданиями старых частей.