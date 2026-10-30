Консольную версию 007: Nightfire перенесли на ПК через статическую рекомпиляцию - с 60 FPS, ultrawide и мышью

Энтузиаст представил нативный ПК-порт консольной версии James Bond 007: Nightfire, созданный с помощью статической рекомпиляции оригинальной игры для Xbox. Проект запускается в Windows как обычное приложение и не использует эмулятор.

Это особенно интересно потому, что Nightfire уже получила официальную ПК-версию ещё в 2002 году, однако она заметно отличалась от изданий для Xbox и PlayStation 2. Новый проект переносит именно консольный вариант, включая отсутствовавшие в официальной ПК-версии автомобильные миссии.

Порт поддерживает практически любые разрешения, широкоформатные экраны и ultrawide 21:9 и шире, при этом интерфейс сохраняется в формате 16:9. Пользователь может самостоятельно настраивать поле зрения, вертикальную синхронизацию и ограничение частоты кадров. Заявлена работа при 60 FPS, в том числе в автомобильных заданиях.

Одним из главных улучшений для ПК стало полноценное управление клавиатурой и мышью. Реализовано прямое прицеливание мышью без автоматической доводки, изменение увеличения прицела колесом, полное переназначение клавиш, управление стационарным оружием и автомобилями. Экранные подсказки автоматически отображают назначенные клавиши.

Также поддерживаются контроллеры Xbox, PlayStation и Nintendo Switch с вибрацией. Среди других возможностей разработчик перечисляет улучшенный текст и интерфейс для высоких разрешений, встроенное меню настроек ПК, отключение HUD для создания скриншотов, пункт выхода из игры и 19 достижений.

Файлы самой 007: Nightfire в проект не входят. Пользователю потребуется собственный образ европейского PAL- или американского Xbox-диска. После выбора ISO или извлечённых файлов специальный лаунчер самостоятельно собирает нативную ПК-версию. Первая сборка может занять от 30 до 90 минут, а в дальнейшем лаунчер способен проверять наличие новых версий и обновлять порт.