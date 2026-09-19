Аниматор первой игры по "Аватару" еще 17 лет назад случайно выдал секрет бесконечного конвейера Ubisoft

Осенью 2009 года во время демонстрации фантастического экшена James Cameron's Avatar: The Video Game анимационный директор проекта Брент Джордж подробно рассказал об инженерных решениях студии Ubisoft Montreal, которые фактически предопределили вектор развития французского издательства на полтора десятилетия вперед. Ключевым откровением разработчика стало признание того, что команда строила виртуальную Пандору на базе глубоко переработанного движка Dunia Engine. Именно этот графический каркас годом ранее лег в основу шутера Far Cry 2, задав новые технические стандарты для симуляции масштабных пространств.

По словам Джорджа, выбор данной технологии был напрямую обусловлен ее уникальной способностью без проблем обрабатывать гигантские бесшовные локации и реалистично рассчитывать физику растительности. Аниматор особо подчеркивал, что для густых дождевых лесов инопланетного мира требовалась продвинутая система столкновений, способная обсчитывать коллизии каждого персонажа с плотными зарослями, а также правдоподобно моделировать движение ветвей под порывами ветра. Разработчики всерьез гордились тем, что смогли адаптировать алгоритмы африканской саванны под чужую планету с парящими горами и опасной биосферой.

Вместе с графическим ядром от Far Cry 2 проект получил и фундаментальную геймплейную основу взаимодействия игрока с открытой враждебной средой. Джордж сделал ставку на две противоборствующие фракции, где боец корпорации Райдер полагался на милитаристский арсенал из автоматов, огнеметов, дробовиков и спаренных пистолетов, а представитель коренного населения использовал луки, тяжелые секиры и навыки скрытности. Механика выживания посреди агрессивной фауны и методичной зачистки опорных пунктов легла на рельсы движка Dunia, сформировав фирменный темп геймплея с постоянными перестрелками на аванпостах и вылазками в глухие джунгли.

Архивное интервью наглядно вскрыло момент, когда издательство нащупало свой будущий конвейерный шаблон. Удачный эксперимент по переносу кода Far Cry в чужую лицензионную вселенную показал руководству компании высокую эффективность единой производственной базы. Практически сразу после этого студии начали методично тиражировать схожие элементы во всех своих ключевых экшенах, стандартизировав механику открытия карты, охоту на диких зверей и захват вражеских лагерей.

Несмотря на громкие обещания Джорджа поразить аудиторию невиданным уровнем погружения и буквально переместить игрока из гостиной прямо на неизведанную планету, боевик 2009 года встретили прохладно. Игроки и профильная пресса разгромили проект за монотонность миссий, выставив адаптации скромные 60 баллов на агрегаторах оценок. Тем не менее заложенная тогда программная основа оказалась настолько живучей, что на долгие годы вперед закрепила за издателем репутацию фабрики однотипных приключений в открытом мире.

Закономерным итогом этой технической эволюции стал релиз Avatar: Frontiers of Pandora, состоявшийся 7 декабря 2023 года. Игровое сообщество и критики моментально обратили внимание на то, что даже после переезда на более современный движок фундаментальная структура игрового процесса нисколько не изменилась. Новый проект о противостоянии захватчикам встретили точно такими же упреками во вторичности, окончательно присвоив ему статус очередного клона Far Cry, чьи концептуальные истоки зафиксировал Брент Джордж еще в 2009 году.