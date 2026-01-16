Авторы JDM Japanese Drift Master воспользовались ажиотажем вокруг Forza Horizon 6

Студия Gaming Factory SA решила использовать повышенное внимание сообщества к японскому сеттингу в гоночных играх для продвижения своего проекта. После информации о том, что действие новой Forza Horizon 6 развернется в Японии, а первый геймплей покажут на следующей неделе, польские разработчики опубликовали обращение к игрокам.

В официальных социальных сетях создатели симулятора дрифта задали риторический вопрос Кому нужна Forza, если у вас уже есть JDM Japanese Drift Master? и призвали аудиторию отправляться на виртуальные японские улицы уже сегодня. Авторы делают ставку на доступность своего продукта здесь и сейчас, противопоставляя его игре от Microsoft, релиз которой еще придется подождать.

Маркетинговая активность приурочена к текущей доступности проекта на персональных компьютерах и консолях Xbox Series. Дополнительно разработчики напомнили, что 6 февраля состоится выход версии для PlayStation 5, что позволит еще большей аудитории ознакомиться с их видением гонок в Стране восходящего солнца до выхода конкурента.