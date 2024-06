Бесплатный пролог для симулятора дрифта JDM: Japanese Drift Master появится в июле

JDM: Rise of the Scorpion станет уникальным введением в предстоящую гоночную игру JDM: Japanese Drift Master. Откройте для себя историю происхождения Скорпиона через захватывающие гонки и катсцены в виде нарисованных от руки панелей манги. Соревнуйтесь, дрифтуйте и гоняйте на разнообразных дорогах и извилистых горных трасс. JDM: Rise of the Scorpion появится на ПК в Steam 18 июля 2024 года.

JDM: Rise of the Scorpion расширяет гоночный мир JDM с помощью повествовательного элемента. Игроки откроют для себя историю Хатори «Скорпиона» Хасаши, примерного ученика и сына традиционной японской семьи. Он приносит свою гордость и высокомерие на гоночную трассу, где его ждут различные соперники.

В предстоящем прологе игроки не увидят катсцены в типичной форме. Разработчики пошли другим путем, чтобы представить повествование игры. Нарисованные от руки страницы манги оживят главных героев. Но это все еще гоночная игра с дрифтами, которые будут продвигать историю героев вперед. Помимо Хатори, игроки встретят ансамбль второстепенных персонажей, которые станут важной частью восхождения Скорпиона.

Бесплатный пролог JDM: Rise of the Scorpion — это всего лишь введение в историю, которая продолжится в полной версии игры. Персонажи, изображенные в этом уникальном введении, вернутся в JDM: Japanese Drift Master.