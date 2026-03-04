Для игры JDM: Japanese Drift Master анонсировано новое дополнение

Разработчики игры про дрифт JDM: Japanese Drift Master тизерят автомобили нового дополнения American Classics, оно добавит в игру 6 легендарных американских автомобилей (нелицензированных аналогов классики США), часть машин представят ближе к выходу дополнения во втором квартале 2026 года, вместе с DLC разработчики из Gaming Factory планируют добавить в игру востребованные функции: многопользовательская онлайн-игра, система раскраски машин, также будут бесплатно добавлены новые японские автомобили для всех игроков.