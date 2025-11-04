ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
JDM: Japanese Drift Master 21.05.2025
Симулятор, Инди, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
7.6 116 оценок

Для игры про дрифт JDM: Japanese Drift Master выйдет набор американских машин

Pavel Rally Pavel Rally

6 ноября выйдет дополнение Made in USA, главная идея заключается в том, чтобы игроки смогли дрифтовать по японским дорогам не только на традиционных японских автомобилях, но и на мощных американских масл-карах и спорткарах, созданных по мотивам культовых моделей. Игроки смогут приобрести новые машины у внутриигрового дилера. Будет добавлено 6 новых автомобилей, они не лицензированы, но легко можно узнать реальные прототипы:

  • Ironvale Stallion '69 (Ford Mustang Fastback 1969 года)
  • Ironvale Thunderbolt T40 (Ford GT40)
  • Delray Venom (Dodge Viper)
  • Delray Vanquisher TR (Dodge Challenger SRT)
  • Falcon HellFeather (Plymouth Roadrunner)
  • Taipan (AC Cobra)
  • 30 уникальных тюнинг-деталей, предназначенных специально для новых американских машин.
  • Новая побочная история, которая глубже раскрывает одного из персонажей и добавляет девять новых миссий.

На прошлой неделе в игру был добавлен настоящий электромобиль Hyundai Insteroid.

7
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Destroited
Для игры про дрифт...

Дальше в наше время если ты старше 13-лет можно не читать а если старше 30-ти только блевать.

Ну только если ты не малолетний даун с задержкой в развитие.

Жду минусов от малолетней школоты.

Aleksey Aleshka

А в чем проблема с играми про дрифт?