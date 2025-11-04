Для игры про дрифт JDM: Japanese Drift Master выйдет набор американских машин

6 ноября выйдет дополнение Made in USA, главная идея заключается в том, чтобы игроки смогли дрифтовать по японским дорогам не только на традиционных японских автомобилях, но и на мощных американских масл-карах и спорткарах, созданных по мотивам культовых моделей. Игроки смогут приобрести новые машины у внутриигрового дилера. Будет добавлено 6 новых автомобилей, они не лицензированы, но легко можно узнать реальные прототипы:
- Ironvale Stallion '69 (Ford Mustang Fastback 1969 года)
- Ironvale Thunderbolt T40 (Ford GT40)
- Delray Venom (Dodge Viper)
- Delray Vanquisher TR (Dodge Challenger SRT)
- Falcon HellFeather (Plymouth Roadrunner)
- Taipan (AC Cobra)
- 30 уникальных тюнинг-деталей, предназначенных специально для новых американских машин.
- Новая побочная история, которая глубже раскрывает одного из персонажей и добавляет девять новых миссий.
На прошлой неделе в игру был добавлен настоящий электромобиль Hyundai Insteroid.
