Для игры про дрифт JDM: Japanese Drift Master выйдет набор американских машин

6 ноября выйдет дополнение Made in USA, главная идея заключается в том, чтобы игроки смогли дрифтовать по японским дорогам не только на традиционных японских автомобилях, но и на мощных американских масл-карах и спорткарах, созданных по мотивам культовых моделей. Игроки смогут приобрести новые машины у внутриигрового дилера. Будет добавлено 6 новых автомобилей, они не лицензированы, но легко можно узнать реальные прототипы:

Ironvale Stallion '69 (Ford Mustang Fastback 1969 года)

Ironvale Thunderbolt T40 (Ford GT40)

Delray Venom (Dodge Viper)

Delray Vanquisher TR (Dodge Challenger SRT)

Falcon HellFeather (Plymouth Roadrunner)

Taipan (AC Cobra)

30 уникальных тюнинг-деталей, предназначенных специально для новых американских машин.

Новая побочная история, которая глубже раскрывает одного из персонажей и добавляет девять новых миссий.

На прошлой неделе в игру был добавлен настоящий электромобиль Hyundai Insteroid.