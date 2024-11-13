Гоночная игра с открытым миром JDM: Japanese Drift Master для ПК выйдет весной 2025 года

Гоночная игра с открытым миром JDM: Japanese Drift Master выйдет на ПК в Steam, Epic Games Store и GOG весной 2025 года, объявил разработчик Gaming Factory.
Бесплатная демо-версия/пролог JDM: Rise of the Scorpion была выпущена для ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 8 августа.
Новый трейлер JDM: Japanese Drift Master дает возможность заглянуть на новую локацию — Ичикара, которую вы найдете в полной версии игры. Этот оживленный мегаполис, вдохновленный самыми современными районами Токио, полон неоновых огней, возвышающихся рекламных щитов и потрясающих небоскребов, которые по-настоящему оживают и днем, и ночью. Благодаря ссылкам на легендарные места съемок фильмов и места, которые ценят любители дрифта и автомобилей, Ичикара предлагает незабываемую атмосферу как для гонщиков, так и для фанатов.
Играл в Демку.Графика весьма хороша физика и звук очень даже хор.На голову выше Форзы уступает ей только размером но то уж такое дело которое по желанию могут нарастить.
Да ладно, прям лучше FH, кто-то еще смог сделать физику авто, близкую к реальной?
Физика в этой игре действительно хороша нет ощущения что ты мчишь на заднице по льду или как бы летишь над асфальтом и.т.п..Машина и дорога хорошо ощущаются.
Это хорошо, а то даже в хваленых симуляторах, вроде GT, так и не смогли для некоторых авто показать физику, похожую на реальную.
К тому времени уже шестая Forza Horizon должна выйти. И по слухам, она будет как раз в Японии...
по слухам и асасин должен был быть в японии десяток лет назад, по итогу к выходу готовится шляпа боярского