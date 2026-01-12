Japanese Drift Master разошлась тиражом более 200 000 копий и получит многопользовательский режим

Игра Japanese Drift Master обрела большой успех с момента своего запуска в мае прошлого года. Кроме того, в ближайшие недели будет добавлена ​​очень важная функция.

Игра, посвящённая японской автомобильной культуре, разошлась тиражом более 200 000 копий по всему миру. Ожидается, что эта цифра вырастет после выхода версии для PS5 6 февраля 2026 года.

Разработчики из Gaming Factory также объявили, что после выхода Japanese Drift Master на консоли Sony они полностью сосредоточатся на многопользовательском режиме.