Japanese Drift Master разошлась тиражом более 200 000 копий и получит многопользовательский режим

Игра Japanese Drift Master обрела большой успех с момента своего запуска в мае прошлого года. Кроме того, в ближайшие недели будет добавлена очень важная функция.
Игра, посвящённая японской автомобильной культуре, разошлась тиражом более 200 000 копий по всему миру. Ожидается, что эта цифра вырастет после выхода версии для PS5 6 февраля 2026 года.
Разработчики из Gaming Factory также объявили, что после выхода Japanese Drift Master на консоли Sony они полностью сосредоточатся на многопользовательском режиме.
Тока вчера дропнул // Виктор Семихатов