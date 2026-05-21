JDM: Japanese Drift Master получит мультиплеер и новое DLC - разработчики продолжают активно развивать игру

JDM: Japanese Drift Master отмечает первую годовщину на ПК сразу несколькими крупными новостями. Главная из них — долгожданный многопользовательский режим, который уже начал тестироваться в отдельной ветке Steam. Пока мультиплеер доступен только для пользователей платформы Valve, но сам факт его появления показывает, что разработчики всё ещё серьёзно настроены развивать проект.

Для гоночной игры про дрифт это особенно важный шаг. Подобные проекты часто быстро теряют онлайн без совместных заездов, а в случае JDM сообщество просило мультиплеер практически с самого релиза. И, судя по всему, авторы наконец готовы превратить игру не только в атмосферную поездку по японским трассам, но и в полноценную площадку для совместных покатушек.

Одновременно разработчики анонсировали второе дополнение — The American Classics. Подробностей пока немного, но уже ясно, что DLC добавит автомобили американской школы, что выглядит интересным контрастом на фоне японской дрифт-культуры, вокруг которой строится вся игра.

Кроме того, 25 июня выйдет бесплатное обновление с новыми JDM-автомобилями для всех игроков. А вот систему окраски и наклеек, которую обещали к концу второго квартала 2026 года, пришлось перенести. Разработчики признали, что механика требует доработки — и это, пожалуй, лучше, чем выпуск сырой функции ради соблюдения сроков.

На фоне годовщины игра также получила крупнейшую скидку в Steam — 45% до 4 июня. И это вполне удачный момент для проекта: JDM постепенно превращается из просто «игры про японский дрифт» в сервис с постоянной поддержкой и растущим набором контента. Пока масштабы, конечно, не сравнятся с Forza Horizon, но для своей ниши игра движется в правильную сторону.