JDM: Japanese Drift Master врывается на консоли - релиз на Xbox в ноябре, PS5 придётся подождать

Студия Gaming Factory объявила, что её дрифт-симулятор JDM: Japanese Drift Master доберётся до Xbox Series X/S уже 21 ноября, а владельцам PlayStation 5 придётся подождать до первого квартала 2026 года. Ранее игра вышла на ПК, получив неоднозначные, но в целом тёплые отзывы после ряда обновлений.

Сюжет проекта переносит игроков в живописную Гунтаму, вдохновлённую японским островом Хонсю. Главный герой, европеец по имени Томас, приезжает в Японию, чтобы унаследовать гараж своего покойного отца и вместе с местным механиком Хидео погружается в мир подпольных уличных гонок. История подаётся в необычном формате — через главы в стиле манги, подчёркивающем дух японской культуры.

Игроков ждёт огромный открытый мир площадью 250 километров, динамическая смена погоды и времени суток, а также множество событий и испытаний для любителей дрифта. Кроме того, в ноябре выйдет платное DLC Made in USA, которое добавит шесть автомобилей, вдохновлённых легендарными американскими мускул-карами, и более тридцати новых деталей для тюнинга.

JDM: Japanese Drift Master продолжает развиваться — и теперь готова доказать, что японский стиль вождения может завоевать и консольные трассы.