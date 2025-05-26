JDM: Japanese Drift Master за пять дней окупила треть бюджета и стала хитом Gaming Factory

Релиз гоночного симулятора JDM: Japanese Drift Master состоялся всего пять дней назад — 21 мая 2025 года — но проект уже показал впечатляющие результаты. Как сообщила польская студия Gaming Factory, игра всего за несколько дней заработала более 1,2 миллиона долларов чистой выручки на одной только платформе Steam.

Для студии это рекорд: все остальные игры от Gaming Factory за прошлый год вместе взятые не смогли принести такой доход. Учитывая это, JDM: Japanese Drift Master уже можно считать коммерческим успехом.

По официальным данным, к 30 апреля 2025 года производственный бюджет игры составил 10,82 миллиона злотых, что эквивалентно примерно 2,9 миллиона долларов. Маркетинговые расходы были относительно скромными — менее миллиона злотых (около 268 тысяч долларов). Таким образом, проекту удалось вернуть более трети совокупных затрат менее чем за неделю после запуска.

На данный момент продажи JDM: Japanese Drift Master достигли 65 тысяч копий, из которых 56 тысяч пришлись на Steam. Остальные 9 тысяч копий были проданы через GOG и Epic Games Store. Дополнительно игру добавили в список желаемого более 825 тысяч пользователей, что свидетельствует о высоком интересе и потенциале дальнейших продаж.

Успешный старт позволил команде начать подготовку к разработке консольной версии, которую теперь можно будет создавать без давления и в комфортных условиях, как отмечают разработчики.

Если темпы продаж сохранятся, JDM: Japanese Drift Master вполне может не только полностью окупить вложения в ближайшие недели, но и принести студии значительную прибыль.