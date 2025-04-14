Кастомизация на максималках и искусство дрифта в новом трейлере JDM: Japanese Drift Master

Разработчики из Gaming Factory представили новый трейлер игры JDM: Japanese Drift Master, сосредоточив внимание на главной особенности проекта — глубокой кастомизации автомобилей. Видео демонстрирует, как игроки смогут настроить как внешний вид машин, так и их поведение на трассе, добиваясь идеального баланса между контролем и хаосом во время дрифта.

Одной из ключевых механик стало детальное улучшение технических характеристик. Например, установка продвинутых компонентов подвески позволяет регулировать высоту авто, а новые оси — изменять угол установки колёс. Это открывает возможности для тонкой настройки: передний развал для лёгкости вхождения в поворот и центрированный задний для максимального сцепления.

Разработчики не забыли и о внешнем виде: в JDM можно настроить всё — от капота и дисков до боковых зеркал и спойлеров. Причём спойлеры варьируются от скромных до настоящих монстров. Внимание уделено даже интерьеру — рулю, сиденьям, рычагу КПП. Всё это создаёт уникальную атмосферу внутри машины, подчёркивая любовь к деталям.

JDM: Japanese Drift Master выйдет на PC через Steam, Epic Games Store и GOG. Релиз был перенесён с 26 марта на 21 мая, чтобы учесть отзывы сообщества и улучшить геймплей. Действие игры разворачивается в вымышленной японской префектуре Гунтама, с открытым миром и более чем 250 км дорог. В игре появятся реальные автомобили от Mazda, Nissan и Subaru, а после релиза разработчики обещают добавить ещё больше контента.

Проект обещает стать уникальным гибридом аркады и симулятора, идеально подходящим как фанатам дрифта, так и любителям тюнинга.