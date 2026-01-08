ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
JDM: Japanese Drift Master 21.05.2025
Симулятор, Инди, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
7.6 121 оценка

Японский дрифт выходит на консоль: JDM: Japanese Drift Master доберётся до PS5 6 февраля

butcher69 butcher69

Разработчики JDM: Japanese Drift Master официально объявили дату выхода консольной версии игры для PlayStation 5. Проект, посвящённый культуре японского дрифта и уличных гонок, появится в продаже 6 февраля 2026 года.

Игра предлагает погружение в атмосферу JDM-сцены с лицензированными автомобилями легендарных марок. Игрокам предстоит осваивать управляемый занос на извилистых горных дорогах, участвовать в заездах на известных дрифт-трассах и постепенно совершенствовать навыки вождения.

Одной из особенностей JDM: Japanese Drift Master станет сюжетная линия о «втором шансе», поданная в необычном формате манги. История будет разворачиваться по мере прохождения и знакомить с персонажами дрифт-сообщества.

Также в игре заявлен открытый мир, поощряющий свободное исследование и практику. Разработчики обещают аутентичную атмосферу японского тюнинга, ночных заездов и уважения к классике уличного автоспорта.

6
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
Aleksey Aleshka

Жаль, игра очень не очень вышла. Большие надежды возлагал

4
Legend_of_the_Hero

Я не знаю, играл ты или нет, но рекомендую NFS (2016). Это игра, один сплошной большой дрифт. Там даже драг рейсинг всего 4 трассы, чисто для галочки запихнули.

1
Aleksey Aleshka Legend_of_the_Hero

2015*?

Играл. Раза три прошёл

1
Legend_of_the_Hero Aleksey Aleshka

Да, она самая.

1
ZNGRU ZCRUT

Лучше бы улучшили управление на клавиатуре.....

1
Aleksey Aleshka

Знаешь что забавно? Могу тоже самое сказать и про управление на руле))) там в принципе управление так себе вне зависимости от устройства ввода

1
ZNGRU ZCRUT Aleksey Aleshka

Это весьма показательно....

1
Роман45554 Aleksey Aleshka

потому что аркаду надо было делать а не симулятор этот

1