Японский дрифт выходит на консоль: JDM: Japanese Drift Master доберётся до PS5 6 февраля

Разработчики JDM: Japanese Drift Master официально объявили дату выхода консольной версии игры для PlayStation 5. Проект, посвящённый культуре японского дрифта и уличных гонок, появится в продаже 6 февраля 2026 года.

Игра предлагает погружение в атмосферу JDM-сцены с лицензированными автомобилями легендарных марок. Игрокам предстоит осваивать управляемый занос на извилистых горных дорогах, участвовать в заездах на известных дрифт-трассах и постепенно совершенствовать навыки вождения.

Одной из особенностей JDM: Japanese Drift Master станет сюжетная линия о «втором шансе», поданная в необычном формате манги. История будет разворачиваться по мере прохождения и знакомить с персонажами дрифт-сообщества.

Также в игре заявлен открытый мир, поощряющий свободное исследование и практику. Разработчики обещают аутентичную атмосферу японского тюнинга, ночных заездов и уважения к классике уличного автоспорта.