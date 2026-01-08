Японский дрифт выходит на консоль: JDM: Japanese Drift Master доберётся до PS5 6 февраля

Разработчики JDM: Japanese Drift Master официально объявили дату выхода консольной версии игры для PlayStation 5. Проект, посвящённый культуре японского дрифта и уличных гонок, появится в продаже 6 февраля 2026 года.
Игра предлагает погружение в атмосферу JDM-сцены с лицензированными автомобилями легендарных марок. Игрокам предстоит осваивать управляемый занос на извилистых горных дорогах, участвовать в заездах на известных дрифт-трассах и постепенно совершенствовать навыки вождения.
Одной из особенностей JDM: Japanese Drift Master станет сюжетная линия о «втором шансе», поданная в необычном формате манги. История будет разворачиваться по мере прохождения и знакомить с персонажами дрифт-сообщества.
Также в игре заявлен открытый мир, поощряющий свободное исследование и практику. Разработчики обещают аутентичную атмосферу японского тюнинга, ночных заездов и уважения к классике уличного автоспорта.
Жаль, игра очень не очень вышла. Большие надежды возлагал
Я не знаю, играл ты или нет, но рекомендую NFS (2016). Это игра, один сплошной большой дрифт. Там даже драг рейсинг всего 4 трассы, чисто для галочки запихнули.
2015*?
Играл. Раза три прошёл
Да, она самая.
Лучше бы улучшили управление на клавиатуре.....
Знаешь что забавно? Могу тоже самое сказать и про управление на руле))) там в принципе управление так себе вне зависимости от устройства ввода
Это весьма показательно....
потому что аркаду надо было делать а не симулятор этот