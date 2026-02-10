"Челюсти" возвращаются: Jaws: Retro Edition выходит уже 13 февраля

Издатель Limited Run Games объявил дату выхода Jaws: Retro Edition — переиздания культовой игры по мотивам фильма «Челюсти». Проект появится 13 февраля на PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК в Steam, предлагая современный взгляд на классическое противостояние человека и большой белой акулы.

По описанию издателя, игрокам предстоит столкнуться с по-настоящему неумолимым хищником, который охотится не просто на добычу, а лично на вас. В ход пойдут все доступные средства: мини-субмарина, гидросамолёт, парусник и снаряжение для дайвинга. Однако даже арсенал оружия и взрывчатки не гарантирует выживания — акула умна, быстра и смертельно опасна.

Retro Edition включает набор удобных функций для комфортной игры: сохранение в любой момент, перемотку, систему достижений и трофеев, музыкальный плеер и галерею. Для тех, кто хочет большего, предусмотрена Enhanced Edition — значительно расширенное приключение с новыми главами, квестами и отсылками ко всем четырём фильмам серии «Челюсти». Игроков ждут новые способности, оружие, более опасные враги и углублённые RPG-элементы, вдохновлённые оригинальной версией для NES.

Jaws: Retro Edition обещает стать настоящим испытанием для фанатов ретро и напряжённых морских охот.