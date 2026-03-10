Джей и Молчаливый Боб готовы к возвращению: beat 'em up Chronic Blunt Punch выйдет 20 апреля

Студия Interabang Entertainment объявила дату выхода сайд-скроллера в жанре beat ’em up Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch. Игра поступит в продажу 20 апреля и будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК через Steam. Стоимость проекта составит 19,99 доллара.

Игра отправит пользователей в безумное путешествие по вселенной View Askewniverse. Игрокам предстоит взять под управление культовый дуэт — Джея и Молчаливого Боба — и пробиваться через толпы врагов, используя зрелищные комбо и специальные приёмы. На пути героев встретятся хулиганы с хоккейными клюшками, хипстеры и масштабные боссы, вдохновлённые фильмами франшизы.

Приключение начинается в знакомом магазинчике Quick Stop в пригороде Нью-Джерси и постепенно приводит персонажей к куда более странным и опасным местам — вплоть до самых врат ада. В основе геймплея лежит динамичная боевая система с возможностью выполнять цепочки ударов, открывать новые приёмы и вызывать персонажей-помощников во время боя.

Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch также поддерживает локальный кооператив, позволяя пройти игру вдвоём на одном экране. Проект создаётся при непосредственном участии и озвучке Kevin Smith, автора вселенной Джея и Молчаливого Боба, что должно обеспечить игре фирменный юмор и атмосферу оригинальных фильмов.