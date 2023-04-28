Stuntfest: World Tour переименована в Jected: Rivals и выходит в раннем доступе 4 мая

Jected: Rivals, ранее известная как Stuntfest: World Tour, будет выпущена в раннем доступе для ПК в Steam 4 мая, объявили издатель THQ Nordic и разработчик Pow Wow Entertainment. Дополнительный загружаемый контент будет доступен для покупки при запуске.
«Новая игра от венской студии Pow Wow Entertainment на 50 процентов состоит из экшена, на 50 процентов из гонок, на 50 процентов из полетов и сумасшедших трюков, так что это на 200 процентов веселья!» — говорит «одаренный математик» и глава отдела по связям с общественностью THQ Nordic Флориан Эммерих в пресс-релизе.
Погрузитесь прямо в сумасшедший цирк Jected: Rivals. В этом разрушительном королевском трюке не место слабым костям! Хватай свою машину и сражайся с другими игроками в адреналиновых соревнованиях. Продемонстрируйте свои захватывающие трюки — гоняйте, разбивайте и прыгайте со стилем.
Вроде начали не плохо,куча мала из машин,какая-никакая разрушаемость транспорта, а потом хипстер летит,хипстер прыгает на батуте,хипстер танцует,это лучшее что может предложить эта игра?Выглядит как современный ремейк FlatOut,в плохом смысле это всего, а вообще для танцев и полетов на разного рода мусоре есть фортнайт.
Я реально не понимаю откуда разработчики берут идеи для дизайна героев в современных играх. Это уже без шуток мем "how do you do fellow kids" наряжают в какие-то дурацкие шлемы с экранами, в дебильнейшую одежду, дизайнят лицо картошкой с кольцами в носу, как будто специально ходят по улице и берут дизайн с самых раздражающих людей, которых встретили.
100% там либо редактор, либо скины на выбор и никто не будет вас заставлять играть за челов с желтой бородой. Сделаете себе 40 летнего Васька в рваной майке.
Флатаут на минималках + фортнайт стилистика , сомнительный проект получится. Нужно по щупать что и как все будет работать.