Stuntfest: World Tour переименована в Jected: Rivals и выходит в раннем доступе 4 мая ©

Jected: Rivals, ранее известная как Stuntfest: World Tour, будет выпущена в раннем доступе для ПК в Steam 4 мая, объявили издатель THQ Nordic и разработчик Pow Wow Entertainment. Дополнительный загружаемый контент будет доступен для покупки при запуске.

«Новая игра от венской студии Pow Wow Entertainment на 50 процентов состоит из экшена, на 50 процентов из гонок, на 50 процентов из полетов и сумасшедших трюков, так что это на 200 процентов веселья!» — говорит «одаренный математик» и глава отдела по связям с общественностью THQ Nordic Флориан Эммерих в пресс-релизе.

Погрузитесь прямо в сумасшедший цирк Jected: Rivals. В этом разрушительном королевском трюке не место слабым костям! Хватай свою машину и сражайся с другими игроками в адреналиновых соревнованиях. Продемонстрируйте свои захватывающие трюки — гоняйте, разбивайте и прыгайте со стилем.