Хоррор от двух человек: разбор нового трейлера Jeff The Killer и интервью с автором

Игры по мотивам классических крипипаст редко удивляют глубиной: чаще всего это бюджетные проекты на один вечер. Однако Jeff The Killer - Horror Game еще на раннем этапе выгодно выделялась на общем фоне. Игра предлагала не просто побег от монстра по темным коридорам, а продуманную структуру для внимательного исследования:

нетривиальные сюжетные и пространственные головоломки;

спрятанные коды и закрытые тайники;

систему внутриигровых достижений;

несколько альтернативных секретных концовок.

После выхода свежего трейлера проект продемонстрировал переход на совершенно иной качественный уровень — из инди-хоррора игра превращается в атмосферный кинематографичный триллер.

Кинематографичность и шаг вперед в графике

Главное изменение в обновлении — визуальный прогресс. Разработчик полностью переработал трехмерную модель самого Джеффа, сделав ее более детализированной, а также впервые показал модель главного героя.

В ролике заметна возросшая работа со светом, тенями, операторскими ракурсами и постобработкой. Этот технический скачок примечателен тем, что над проектом работают всего два человека.

Блиц-интервью с разработчиком

Создатель проекта под ником egorstratu ответил на ключевые вопросы о разработке обновления и будущем игры.

— Почему было принято решение полностью изменить модель Джеффа и показать лицо главного героя?

По мере развития проекта стало очевидно, что старый визуал не передает нужной степени напряжения. Хотелось избавиться от карикатурности и сделать антагониста по-настоящему пугающим. Полноценная модель протагониста потребовалась для срежиссированных катсцен: наблюдение за персонажем со стороны усиливает эффект погружения.

— В новом трейлере выросло качество анимаций и освещения. Как распределяется нагрузка в команде из двух человек?

Секрет заключается в четком разделении задач. Весь процесс выстроен вручную: моделирование, риггинг и текстуры в Blender, а логика, шейдеры и свет — в Unity. Отсутствие лишних согласований позволяет оперативно внедрять удачные идеи. Особое внимание уделено оптимизации, чтобы возросшая детализация не ударила по производительности.

— Сохранится ли упор на обилие кодов, секретов и головоломок в обновленной версии?

Данное направление остается ключевым. Помимо улучшенной графики и сюжета, готовятся новые скрытые механики, альтернативные маршруты побега и сложные задачи для полного прохождения игры на 100%.

— На чем сосредоточена финальная стадия подготовки к релизу?

В данный момент идет полировка баланса, финальная отладка катсцен и адаптация управления. Проект готовится к выходу на ПК и мобильных платформах, причем каждая версия получит свои уникальные особенности.

Игра Jeff The Killer - Horror Game уже доступна на ПК в сервисе Steam, а релиз масштабного визуального обновления ожидается в ближайшее время.