В сеть утекли предполагаемые геймплейные кадры из новой Jet Set Radio ©

По сообщениям, компания Sega работает над возрождением своих классических игр, включая Jet Set Radio и Crazy Taxi, и теперь в сети появился небольшой фрагмент из возможного ремейка или новой части.

Утечка геймплея была обнаружена отчасти всплывшим ранее геймплейным кадрам ремейка Persona 3. Похоже, что в этом видео показаны некоторые игры, которые Sega разрабатывала и собиралась представить на внутренней презентации. Среди игр, показанных на видео, Jet Set Radio, Sonic Frontiers, Persona 3 Remake и Hyenas.

Хотя вполне возможно, что это фанатская работа, видео было помечено на японском языке как "кадры в разработке", а геймплей Sonic Frontiers включает некоторые новые анимации и дизайн врагов, которые были вырезаны из финальной версии игры.

Ранее в отчете Bloomberg сообщалось, что Sega работает над Crazy Taxi и Jet Set Radio, причем первая находится в разработке уже более года, начиная с 2022 года. Считалось, что игра находится на ранней стадии разработки с возможностью отмены производства. Поскольку эти якобы просочившиеся кадры относятся к 2021 году, невозможно определить, находится ли игра в разработке или Sega отменила ее.