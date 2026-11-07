SEGA не отказалась от новых Jet Set Radio, Streets of Rage и Golden Axe - разработка игр продолжается

SEGA продолжает работу над новыми играми по франшизам Jet Set Radio, Streets of Rage и Golden Axe. Все три проекта по-прежнему числятся среди будущих релизов в финансовом отчёте Sega Sammy за второй квартал 2027 финансового года. Компания впервые объявила о планах возродить эти серии ещё в феврале, и, судя по свежему документу, от своих намерений она не отказалась.

В последнее время SEGA активно возвращается к классическим игровым брендам. В частности, уже вышла Shinobi: Art of Vengeance, а в 2027 году ожидается новая часть Crazy Taxi. При этом сроки выхода обновлённых Jet Set Radio, Streets of Rage и Golden Axe пока не раскрываются. Неизвестно и то, на каких платформах появятся эти игры.

У каждой из серий за плечами долгая история. Последняя крупная игра Jet Set Radio Future вышла ещё на оригинальной Xbox, а Streets of Rage получила четвёртую часть в 2020 году благодаря студии DotEmu. Golden Axe не возвращалась в формате полноценной игры со времён Beast Rider, выпущенной в 2008 году. Поэтому новые проекты могут стать первым за много лет продолжением этих известных франшиз.

Параллельно SEGA развивает свои бренды за пределами видеоигр. По мотивам Streets of Rage создаётся полнометражный фильм, который в финансовом отчёте компании обозначен как анимационный проект. Кроме того, SEGA недавно выпустила комедийный сериал Golden Axe на Paramount+, однако он получил неоднозначную реакцию зрителей из-за активного использования метаюмора. Успех киноадаптаций Sonic the Hedgehog также показывает, что компания заинтересована в расширении своих игровых вселенных.

Пока SEGA не назвала даты выхода новых игр и не поделилась подробностями об их разработке. Впрочем, само присутствие Jet Set Radio, Streets of Rage и Golden Axe в актуальном финансовом отчёте подтверждает, что проекты всё ещё входят в планы компании. Поклонникам остаётся ждать первых полноценных анонсов и демонстраций игрового процесса.