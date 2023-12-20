Компания Sega представила несколько новых подробностей о недавно анонсированных перезагрузках пяти классических серий.

На церемонии The Game Awards в этом месяце компания заявила, что разрабатывает новые части серий Jet Set Radio, Streets of Rage, Golden Axe, Shinobi и Crazy Taxi.

В слайде, представленном на прошлой неделе на совещании руководства, Sega сообщила несколько дополнительных подробностей о грядущих играх, которые были описаны следующим образом:

Crazy Taxi: Инновационный и свежий стиль вождения! Бодрое чувство свободы x слияние природы и города, откройте для себя новый этап Crazy City!

Jet Set Radio: "Контркультура". Открытый мир Токийских улиц.Примите участие в движении "Бунтарь", которое чувствует себя свободным в удушающем обществе. Заводите друзей, увеличивайте число своих поклонников и создавайте движение!

Shinobi:: уничтожайте врагов в тишине момента. Пробегитесь по миру Shinobi, полному монстров и ниндзя. Возьмите Оберозуки, легендарный меч, и снова сразите Зло. Ваш клан и весь мир рассчитывают на вас.

Golden Axe: Воины восстают, чтобы усмирить демонов! Побеждайте врагов разнообразными атаками с помощью мечей и магии! Легендарная история о боевом топоре "Золотой топор" вот-вот начнется!

Streets of Rage Revolution: Любимый сайдскроллинговый beat 'em up экшен! Возьмите под контроль одного из бывших офицеров и сделайте город местом, где людям больше не придется ходить по "Улицам ярости".

Используя слоган "Power the Next Level", Sega выпустила дебютный трейлер, демонстрирующий все пять игр в действии, в начале этого месяца.

В апреле в сеть просочились кадры того, что, судя по всему, является перезапуском или ремастером Jet Set Radio.

В прошлом году Bloomberg уже сообщал, что Sega, по данным источников, работает над крупнобюджетными перезагрузками Crazy Taxi и Jet Set Radio.