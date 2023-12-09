Успех Sonic the Hedgehog позволил SEGA начать возрождение своих старых франшиз

Во время церемонии The Game Awards 2023 компания Sega объявила о своих планах возродить несколько классических франшиз, включая Crazy Taxi и Jet Set Radio. В пресс-релизе, объявившем о возрождении, Sega сообщила, что компания почувствовала себя уверенной в возвращении своих старых франшиз благодаря недавним успехам Sonic the Hedgehog.

"В последние годы Sonic the Hedgehog проложил новые пути для Sega, оживив франшизу и охватив новую аудиторию так, как мы только мечтали в прошлом", - сказал генеральный директор Sega Corporation и генеральный директор Sega of America Сюдзи Уцуми. "Опираясь на этот успех, мы погружаемся в наше наследие и переосмысливаем несколько франшиз, чтобы донести эти игры до новых зрителей по всему миру".

Далее в заявлении Уцуми говорится о том, что для Sega это только начало.

Сегодняшнее объявление - это только начало нашей инициативы. В первую очередь мы будем стремиться создавать отличные игры с запоминающимися персонажами и мирами. Мы надеемся, что фанаты всех возрастов будут с нетерпением ждать нашего будущего, когда мы выпустим эти проекты в ближайшие годы.

Во время своего выступления на The Game Awards 2023 Sega подтвердила, что в разработке находятся новые игры по Jet Set Radio и Crazy Taxi. Студия также анонсировала новые игры для старых франшиз, включая Shinobi, Streets of Rage и Golden Axe.

Недавно Sega выпустила игру Sonic Superstars, которую она описывала как новый взгляд на классическую формулу 2D Sonic. Выпущенная в октябре, Sonic Superstars, похоже, стартовала слабее, чем ожидала Sega. Ранее компания выпустила игру Sonic Frontiers, которая была невероятно успешной и получила множество контента в пост-релизных обновлениях.