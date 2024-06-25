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Jet Set Radio (New) TBA
Экшен, Адвенчура
6.1 10 оценок

Утечка: в сети оказался небольшой геймплейный ролик ремейка Jet Set Radio

butcher69
Новости

Как мы знаем, компания SEGA в данный момент разрабатывает ремейк оригинальной Jet Set Radio, и сегодня, вслед за скриншотами, в сети появилось небольшое геймплейное видео, на котором можно увидеть большие масштабы проекта. Судя по последним кадрам, в игре будет огромный открытый мир.

Ролик был снят с ранней версии игры. Очевидно, что на столь ранней стадии разработки все может измениться. На данный момент точной даты выхода у проекта нет.

Jet Set Radio впервые вышла в 2000 году для Sega Dreamcast. С тех пор она была выпущена на ПК, Xbox 360, PlayStation 3, PS Vita, iOS и Android.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
morbo88

Могу ошибаться, но это гемплей любительского мода, я его на ютубе давно видел. И граффити из первой части

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Пользователь ВКонтакте

Помню играл. Классная игра. В одном месте застрял когда надо было догнать чуваков на роликах. Долго проходил. Ну в общем прошел👍👍👍 // Станислав Филонов

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