Утечка: в сети оказался небольшой геймплейный ролик ремейка Jet Set Radio

Как мы знаем, компания SEGA в данный момент разрабатывает ремейк оригинальной Jet Set Radio, и сегодня, вслед за скриншотами, в сети появилось небольшое геймплейное видео, на котором можно увидеть большие масштабы проекта. Судя по последним кадрам, в игре будет огромный открытый мир.

Ролик был снят с ранней версии игры. Очевидно, что на столь ранней стадии разработки все может измениться. На данный момент точной даты выхода у проекта нет.

Jet Set Radio впервые вышла в 2000 году для Sega Dreamcast. С тех пор она была выпущена на ПК, Xbox 360, PlayStation 3, PS Vita, iOS и Android.