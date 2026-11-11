Представлен геймплей психологического хоррора JIAOHUN

Студия 12AM BLACKOUT представила геймплейный трейлер JIAOHUN — психологического хоррора от первого лица, действие которого разворачивается в 1999 году. Игрокам предстоит исследовать загадочный городок и выяснить, какие события привели его к упадку.

События JIAOHUN происходят незадолго до наступления нового тысячелетия. Местом действия станет город Фейри-Таун (Fairy Town), переживающий непростые времена. За его внешне привычным обликом скрывается мрачная история, которую главному герою предстоит постепенно раскрыть.

В новом трейлере разработчики демонстрируют атмосферу игры, построенную на тревожном окружении, исследовании тёмных помещений и ощущении неизвестности. Вместо масштабных сражений JIAOHUN делает ставку на психологическое напряжение и тайны, окружающие исчезающее прошлое городка.

Особое внимание авторы уделяют обстановке конца 1990-х годов, когда привычный мир стоит на пороге больших перемен. Именно на этом фоне разворачивается история о причинах падения Фейри-Тауна.