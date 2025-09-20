ЧАТ ИГРЫ
Job Fit For a Devil TBA
0 0 оценок

Анонсирована "Чёртова служба" - приключенческая игра о черте на службе у Петра Первого

Extor Menoger Extor Menoger

Студия Baba Yaga Games, известная по проекту "Василиса и Баба Яга", представила свою новую игру — приключенческую адвенчуру "Чёртова служба". Игрокам предстоит вжиться в роль мелкого беса, который пытается продвинуться по карьерной лестнице, выполняя поручения самого Петра Первого в первые годы основания Санкт-Петербурга.

Сюжет разворачивается в альтернативной версии истории, где император Петр Алексеевич представлен не только как правитель, но и как могущественный колдун. Он решает основать новую столицу в месте силы, чтобы укрепить свою власть и превратить Россию в империю. Однако местные духи — Водяной, Леший и Кикимора — не в восторге от строительства и всячески ему мешают. Чтобы усмирить их, Петр прибегает к помощи нечистой силы, состоящей у него на службе.

Главным героем выступает чёрт в младшем чине по имени Шишок. Поскольку силой он не отличается, ему предстоит решать проблемы с помощью хитрости, смекалки и обмана. Геймплей будет сосредоточен на диалогах, убеждении, подслушивании и выполнении различных заданий. Шишок сможет оборачиваться мышью, щукой и даже маленькой девочкой, чтобы достигать своих целей. Разработчики также обещают возможность жульничать в азартных играх, вроде карт или орлянки.

Визуальный стиль игры вдохновлен русским лубком, а саундтрек будет состоять из народной музыки в современной обработке.

Дата выхода Чёртовой службы пока не объявлена. Игру уже можно добавить в список желаемого в Steam и VK Play.

Комментарии:  14
Ваш комментарий
Dev0tee

Пзд, я не против инди игр, но такое делать явно только с проблемами с головой можно или недостатком навыков в геймдеве

11
canismajorisvy

Это местный ответ Рэнди Пичфорду (или ,как его там?)

ЮрийSport

Симпатично выглядит👍🏼

10
ОфициальныйАккаунт
Шишок сможет оборачиваться даже маленькой девочкой

Ну запретить, ну!

4
Алекс Рейлор
4
211186

Господи помилуй

4
canismajorisvy

Да уж, ни чего другого в голову не приходит.

1
гавгав

Лепота!

3
canismajorisvy

Срамота!

2
RoughPalor

Хеллбой : Начало .

2
Haranis

Стиль оставили прямиком из "Василиса и Баба Яга", что меня порадовало, прошёл её, пройду и эту, ждём-с

2
canismajorisvy

Игру+ попроси, может завезут.

Alex40001

ири.... ляяяяяяя

1
Иваныч из Тулы

Великолепно. Буду брать.

1