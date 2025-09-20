Анонсирована "Чёртова служба" - приключенческая игра о черте на службе у Петра Первого

Студия Baba Yaga Games, известная по проекту "Василиса и Баба Яга", представила свою новую игру — приключенческую адвенчуру "Чёртова служба". Игрокам предстоит вжиться в роль мелкого беса, который пытается продвинуться по карьерной лестнице, выполняя поручения самого Петра Первого в первые годы основания Санкт-Петербурга.

Сюжет разворачивается в альтернативной версии истории, где император Петр Алексеевич представлен не только как правитель, но и как могущественный колдун. Он решает основать новую столицу в месте силы, чтобы укрепить свою власть и превратить Россию в империю. Однако местные духи — Водяной, Леший и Кикимора — не в восторге от строительства и всячески ему мешают. Чтобы усмирить их, Петр прибегает к помощи нечистой силы, состоящей у него на службе.

Главным героем выступает чёрт в младшем чине по имени Шишок. Поскольку силой он не отличается, ему предстоит решать проблемы с помощью хитрости, смекалки и обмана. Геймплей будет сосредоточен на диалогах, убеждении, подслушивании и выполнении различных заданий. Шишок сможет оборачиваться мышью, щукой и даже маленькой девочкой, чтобы достигать своих целей. Разработчики также обещают возможность жульничать в азартных играх, вроде карт или орлянки.

Визуальный стиль игры вдохновлен русским лубком, а саундтрек будет состоять из народной музыки в современной обработке.

Дата выхода Чёртовой службы пока не объявлена. Игру уже можно добавить в список желаемого в Steam и VK Play.