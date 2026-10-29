Joe & Mac Retro Collection объединила три классических платформера в одной коллекции

Red Art Games выпустила Joe & Mac Retro Collection, сборник ретро-платформеров эпохи Super Nintendo с динозаврами, пещерными людьми и локальным кооперативом. Коллекция объединяет три игры: Joe & Mac: Caveman Ninja, Congo’s Caper и Joe & Mac 2: Lost in the Tropics. Игрокам предстоит спасать жителей, сражаться с неандертальцами и преодолевать опасности доисторического мира.

В сборник вошли западные версии оригинальных игр и японские версии без цензурных изменений. Помимо классического контента, разработчики добавили современные удобства: сохранения в любой момент, перемотку игрового процесса, фильтр ЭЛТ-монитора и настройку соотношения сторон.

Одним из главных нововведений стал эксклюзивный режим Boss Rush. В нём нужно последовательно победить боссов из всех трёх игр и постараться завершить испытание за минимальное время. В двух играх серии также доступен локальный кооператив для двух игроков: напарники могут помогать друг другу в сражениях, но при этом соревнуются за мясо, восстанавливающее здоровье.

Joe & Mac Retro Collection уже доступна в цифровом формате на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и PC через Steam. Физические издания для PS5 и Nintendo Switch запланированы на начало 2027 года.