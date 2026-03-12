ЧАТ ИГРЫ
John Carpenter's Toxic Commando 12.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби, Кооператив
6.8 71 оценка

Cостоялся релиз кооперативного шутера John Carpenter's Toxic Commando от Focus Entertainment

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Состоялся релиз кооперативного экшен-шутера John Carpenter's Toxic Commando от компании Focus Entertainment. Проект представляет собой динамичный боевик про уничтожение орд монстров в постапокалиптическом мире и создан при участии известного режиссёра John Carpenter, известного по культовым фильмам ужасов.

Игра уже получила первые оценки от игровых изданий: средний рейтинг проекта на агрегаторах Metacritic и OpenCritic находится примерно на уровне 74/100. Журналисты отмечают зрелищные сражения с ордами врагов, кооперативный геймплей и атмосферу фильмов ужасов 80-х, хотя некоторые критики указывают на повторяемость миссий и простой сюжет.

События John Carpenter's Toxic Commando разворачиваются в мире, где эксперимент по добыче энергии из ядра Земли приводит к катастрофе и открывает портал для вторжения монстров. Игроки берут на себя роль бойцов специального отряда «Токсичных коммандо», которым предстоит сражаться с ордами мутантов, используя различное оружие, технику и кооперативную тактику, чтобы спасти человечество.

Проект делает ставку на совместное прохождение, позволяя игрокам объединяться в команды до четырёх человек для борьбы с масштабными волнами противников.

Игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series X and Series S и ПК через Steam.

Комментарии:  12
Snake2105

По скидке за 500 руб. можно взять, чтоб побегать пострелять вполне себе интересно, но не более.

Dirty-Harry

В 21.00 по МСК будет

Neko-Aheron

Нету релиза (

Xavier_Rich

Интересно когда игра появится в Game Pass? Полагаю, когда подписка закончится)))

Armen 88

П издеж

