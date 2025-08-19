Gamescom радует геймплейный трейлером John Carpenter's Toxic Commando и намеком на скорый релиз шутера

После более чем двух лет затишья на церемонии открытия Gamescom 2025: Opening Night Live состоялось триумфальное возвращение кооперативного шутера John Carpenter's Toxic Commando. Студия Saber Interactive и издательство Focus Entertainment представили первый геймплейный трейлер, пропитанный атмосферой боевиков 80-х.

Судя по показанным кадрам, игра представляет собой ураганный экшен в духе Left 4 Dead, но с эстетикой фильмов ужасов Джона Карпентера и сериала «Очень странные дела», выкрученной на максимум. В трейлере команда из четырех игроков отстреливает орды зомби и отвратительных монстров с гигантскими щупальцами, перемещаясь как пешком, так и на автомобилях.

Все это сопровождается убойным саундтреком и стилистикой, вдохновленной лучшими боевиками прошлого века. Разработчики подтвердили, что в игре будет кроссплатформенный кооператив, что позволит игрокам на разных платформах объединяться для совместного выживания.

Главной новостью стал долгожданный анонс окна релиза. Трейлер завершился подтверждением, что John Carpenter's Toxic Commando выйдет в начале 2026 года. Игра разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.