ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
John Carpenter's Toxic Commando 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби, Кооператив
6.6 40 оценок

Gamescom радует геймплейный трейлером John Carpenter's Toxic Commando и намеком на скорый релиз шутера

Gutsz Gutsz

После более чем двух лет затишья на церемонии открытия Gamescom 2025: Opening Night Live состоялось триумфальное возвращение кооперативного шутера John Carpenter's Toxic Commando. Студия Saber Interactive и издательство Focus Entertainment представили первый геймплейный трейлер, пропитанный атмосферой боевиков 80-х.

Судя по показанным кадрам, игра представляет собой ураганный экшен в духе Left 4 Dead, но с эстетикой фильмов ужасов Джона Карпентера и сериала «Очень странные дела», выкрученной на максимум. В трейлере команда из четырех игроков отстреливает орды зомби и отвратительных монстров с гигантскими щупальцами, перемещаясь как пешком, так и на автомобилях.

Все это сопровождается убойным саундтреком и стилистикой, вдохновленной лучшими боевиками прошлого века. Разработчики подтвердили, что в игре будет кроссплатформенный кооператив, что позволит игрокам на разных платформах объединяться для совместного выживания.

Главной новостью стал долгожданный анонс окна релиза. Трейлер завершился подтверждением, что John Carpenter's Toxic Commando выйдет в начале 2026 года. Игра разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

11
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Человек-Анекдот

Круто, killing floor 3 недавно вышла, а тут уже четвёртая часть

2
jax baron

2026 это скорый релиз?

1
K0t Felix
John Carpenter's Toxic Commando выйдет в начале 2026 года

Усе написано

1
WerGC

играл в закрытую бету все показанное реально

InspiringEben

Мяско, это мы ждем

Gridon

Гениальный ход прилепить имя Карпентера к очередному клону L4D.