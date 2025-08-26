Глава Saber Interactive рассказал об участии Джона Карпентера в создании Toxic Commando

John Carpenter's Toxic Commando, грядущий кооперативный PvE-шутер от Saber Interactive, похоже, станет совершенной игрой Saber. В ней нашли отражение многие идеи из предыдущих игр студии, например Warhammer 40,000: Space Marine 2 и World War Z, а также используется эпический движок Swarm Engine.

Но все это замечательно, но многих привлечет к этой игре не наследие Saber Interactive, а из-за имени, указанного в названии: Джон Карпентер. Да, легендарный режиссер и любитель ужасов помог воплотить этот проект в жизнь, но что это значит для самой игры? Ответ на вопрос относительно вовлеченности Карпентера в создание игры дал генеральный директор Saber Тим Уиллитас:

Да, для меня было большой честью работать с г-ном Карпентером. Мы в Saber, создавая эту игру, очень хотели передать атмосферу боевиков 80-х и фильмов начала 90-х. И никто не делал этого лучше, чем Джон. Так что мы обратились к нему с идеей. Он помогал нам с сеттингом и сюжетом. Он же написал музыку. А еще у нас есть несколько фильмов с его участием. Мы не смогли лицензировать их все, но если вы фанат фильмов Карпентера, вы увидите здесь несколько пасхалок, что наверняка вызовет у вас улыбку.

Как будут выглядеть эти пасхалки, Уиллитс не уточнил, но рассказал о том, что благодаря задумке Toxic Commando они смогли по-настоящему творчески подойти к работе.

В World War Z мы были ограничены зомби-людьми. В Space Marine 2 нас ограничила вселенная. В этой же игре, наоборот, нас ограничивает только наша фантазия. Здесь мы можем творить такие безумные, сверхъестественные, сумасбродные вещи. Доходит до полного безумия.

Релиз John Carpenter's Toxic Commando запланирован на начало 2026 года. Игра разрабатывается для ПК и консолей текущего поколения.