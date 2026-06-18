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John Carpenter's Toxic Commando 12.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби, Кооператив
7 103 оценки

John Carpenter's Toxic Commando получила новый контент благодаря обновлению "Городская чума"

monk70 monk70

Saber Interactive и Focus Entertainment выпустили обновление «Городская чума» для John Carpenter's Toxic Commando на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store. Это бесплатное обновление включает в себя новую миссию в городской среде, а также новую функцию, которая бросит вызов даже самым опытным коммандос.

Миссия «Городская чума» происходит через год после событий основной игры. Человечество, а также теневая корпорация Хоупвелл, ничему не научились на ошибках прошлого и теперь пытаются использовать смертоносную слизь в качестве оружия, что, очевидно, плохая идея. И снова токсичным коммандос предстоит спасти город.

В дополнение к новой миссии, обновление «Городская чума» включает в себя несколько нововведений в игровом процессе:

  • Встретьтесь со своим первым летающим врагом — шершнем. Насекомое хватает игроков, поднимает их в воздух и сбрасывает, нанося максимальный урон.
  • Получите два новых транспортных средства: погрузчик и Thrasher MTW. Погрузчик встречается исключительно на карте «Городское заражение», а Thrasher с его турелью и ракетной системой — на нескольких других картах.
  • Откройте для себя новую функцию под названием «Испытания». Выполняйте ежедневные, еженедельные и сезонные задания, чтобы зарабатывать опыт и разблокировать эксклюзивные награды.
  • Прорубайте себе путь сквозь орды зомби с помощью шести новых видов оружия, включая три новых основных вида оружия, тяжёлое оружие, дополнительное оружие и оружие ближнего боя.
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