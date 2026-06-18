John Carpenter's Toxic Commando получила новый контент благодаря обновлению "Городская чума"

Saber Interactive и Focus Entertainment выпустили обновление «Городская чума» для John Carpenter's Toxic Commando на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store. Это бесплатное обновление включает в себя новую миссию в городской среде, а также новую функцию, которая бросит вызов даже самым опытным коммандос.

Миссия «Городская чума» происходит через год после событий основной игры. Человечество, а также теневая корпорация Хоупвелл, ничему не научились на ошибках прошлого и теперь пытаются использовать смертоносную слизь в качестве оружия, что, очевидно, плохая идея. И снова токсичным коммандос предстоит спасти город.

В дополнение к новой миссии, обновление «Городская чума» включает в себя несколько нововведений в игровом процессе: