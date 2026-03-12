ЧАТ ИГРЫ
John Carpenter's Toxic Commando 12.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби, Кооператив
7 67 оценок

Кооперативный экшен John Carpenter's Toxic Commando получил 74 балла от журналистов на Metacritic и OpenCritic

monk70 monk70

Кооперативный зомби-экшен John Carpenter's Toxic Commando встретили довольно прохладно: критики сходятся во мнении, что игра развлекает, но не предлагает ничего по-настоящему выдающегося.

Главным достоинством проекта называют сам игровой процесс. Стрелять по ордам зомби, выполнять задания и координировать действия в команде действительно весело. Особенно выделяют механику автомобилей — поездки напоминают элементы из MudRunner: у каждого транспорта есть собственные способности и связанные с ними механики, благодаря чему геймплей становится разнообразнее.

Отдельной похвалы удостоился и саундтрек от режиссёра и композитора Джона Карпентера — многие отмечают, что музыку хочется слушать даже вне игры. Также в плюс записывают зрелищную картинку и впечатляющие толпы врагов на экране.

Однако у игры хватает и проблем. Рецензенты критикуют слабую сюжетную кампанию с шаблонными персонажами и банальными диалогами, словно взятыми из типичных боевиков. Прогрессия кажется слишком гриндовой, а часть миссий быстро начинает повторяться. Кроме того, почти все обзоры предупреждают: играть в одиночку здесь не стоит — проект явно рассчитан на кооператив.

В итоге John Carpenter's Toxic Commando называют просто крепким, но не выдающимся кооперативным экшеном — отличным вариантом, чтобы на неделю-другую зависнуть с друзьями, но вряд ли игрой, которая надолго задержится в обсуждениях.

  • PlayStation Universe — 8.5/10
  • TheGamer — 4/5
  • DualShockers — 8/10
  • PSX Brasil — 8/10
  • TechRadar Gaming — 8/10
  • Game Rant — 8/10
  • Noisy Pixel — 7.5
  • Multiplayer.it — 7.5/10
  • IGN Italia — 7.5/10
  • GamesRadar+ — 7/10
  • Shacknews — 7/10
  • IGN France — 7/10
  • GamingTrend — 7/10
  • Checkpoint Gaming — 6/10
  • GamersRD — 6/10
Комментарии:  2
QueasyRush

так это рескин world war z от трэшоделов сэйберов ленивых