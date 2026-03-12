Кооперативный экшен John Carpenter's Toxic Commando получил 74 балла от журналистов на Metacritic и OpenCritic

Кооперативный зомби-экшен John Carpenter's Toxic Commando встретили довольно прохладно: критики сходятся во мнении, что игра развлекает, но не предлагает ничего по-настоящему выдающегося.

Главным достоинством проекта называют сам игровой процесс. Стрелять по ордам зомби, выполнять задания и координировать действия в команде действительно весело. Особенно выделяют механику автомобилей — поездки напоминают элементы из MudRunner: у каждого транспорта есть собственные способности и связанные с ними механики, благодаря чему геймплей становится разнообразнее.

Отдельной похвалы удостоился и саундтрек от режиссёра и композитора Джона Карпентера — многие отмечают, что музыку хочется слушать даже вне игры. Также в плюс записывают зрелищную картинку и впечатляющие толпы врагов на экране.

Однако у игры хватает и проблем. Рецензенты критикуют слабую сюжетную кампанию с шаблонными персонажами и банальными диалогами, словно взятыми из типичных боевиков. Прогрессия кажется слишком гриндовой, а часть миссий быстро начинает повторяться. Кроме того, почти все обзоры предупреждают: играть в одиночку здесь не стоит — проект явно рассчитан на кооператив.

В итоге John Carpenter's Toxic Commando называют просто крепким, но не выдающимся кооперативным экшеном — отличным вариантом, чтобы на неделю-другую зависнуть с друзьями, но вряд ли игрой, которая надолго задержится в обсуждениях.