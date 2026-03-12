Кооперативный экшен John Carpenter's Toxic Commando получил 74 балла от журналистов на Metacritic и OpenCritic

Кооперативный зомби-экшен John Carpenter's Toxic Commando встретили довольно прохладно: критики сходятся во мнении, что игра развлекает, но не предлагает ничего по-настоящему выдающегося.
Главным достоинством проекта называют сам игровой процесс. Стрелять по ордам зомби, выполнять задания и координировать действия в команде действительно весело. Особенно выделяют механику автомобилей — поездки напоминают элементы из MudRunner: у каждого транспорта есть собственные способности и связанные с ними механики, благодаря чему геймплей становится разнообразнее.
Отдельной похвалы удостоился и саундтрек от режиссёра и композитора Джона Карпентера — многие отмечают, что музыку хочется слушать даже вне игры. Также в плюс записывают зрелищную картинку и впечатляющие толпы врагов на экране.
Однако у игры хватает и проблем. Рецензенты критикуют слабую сюжетную кампанию с шаблонными персонажами и банальными диалогами, словно взятыми из типичных боевиков. Прогрессия кажется слишком гриндовой, а часть миссий быстро начинает повторяться. Кроме того, почти все обзоры предупреждают: играть в одиночку здесь не стоит — проект явно рассчитан на кооператив.
В итоге John Carpenter's Toxic Commando называют просто крепким, но не выдающимся кооперативным экшеном — отличным вариантом, чтобы на неделю-другую зависнуть с друзьями, но вряд ли игрой, которая надолго задержится в обсуждениях.
- PlayStation Universe — 8.5/10
- TheGamer — 4/5
- DualShockers — 8/10
- PSX Brasil — 8/10
- PlayStation Universe — 8.5/10
- TechRadar Gaming — 8/10
- Game Rant — 8/10
- Noisy Pixel — 7.5
- Multiplayer.it — 7.5/10
- IGN Italia — 7.5/10
- GamesRadar+ — 7/10
- Shacknews — 7/10
- IGN France — 7/10
- GamingTrend — 7/10
- Checkpoint Gaming — 6/10
- GamersRD — 6/10
так это рескин world war z от трэшоделов сэйберов ленивых