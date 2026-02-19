ЧАТ ИГРЫ
John Carpenter's Toxic Commando 12.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби, Кооператив
6.8 55 оценок

Медик вступает в бой: новый трейлер John Carpenter's Toxic Commando раскрывает класс поддержки

butcher69 butcher69

Студия Saber Interactive представила свежий геймплейный трейлер кооперативного шутера John Carpenter’s Toxic Commando, посвящённый классу медика. Ролик демонстрирует способности персонажа, который станет ключевой фигурой в выживании отряда среди орд мутантов.

Медик обладает уникальными перками: он может носить больше аптечек, чем другие классы, а также постепенно восстанавливает собственное здоровье без расходников. Главная особенность героя — активное лечение союзников поблизости, что делает его незаменимым в ожесточённых командных схватках.

Ранее разработчики уже показывали разнообразных монстров, с которыми предстоит столкнуться игрокам. Проект создаётся при участии режиссёра Джон Карпентер. Релиз запланирован на 12 марта 2026 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Комментарии:  2
Иваныч из Тулы

Помним-помним такую песню

1
FrankPank

Такие кайф шутеры после работы залетают на ура