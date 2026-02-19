Медик вступает в бой: новый трейлер John Carpenter's Toxic Commando раскрывает класс поддержки

Студия Saber Interactive представила свежий геймплейный трейлер кооперативного шутера John Carpenter’s Toxic Commando, посвящённый классу медика. Ролик демонстрирует способности персонажа, который станет ключевой фигурой в выживании отряда среди орд мутантов.

Медик обладает уникальными перками: он может носить больше аптечек, чем другие классы, а также постепенно восстанавливает собственное здоровье без расходников. Главная особенность героя — активное лечение союзников поблизости, что делает его незаменимым в ожесточённых командных схватках.

Ранее разработчики уже показывали разнообразных монстров, с которыми предстоит столкнуться игрокам. Проект создаётся при участии режиссёра Джон Карпентер. Релиз запланирован на 12 марта 2026 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.