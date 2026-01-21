"Мне страшно, я застрял в грязи": новый шутер Toxic Commando начался со случайной фразы стримера в SnowRunner

Великие идеи часто рождаются в муках на бесконечных совещаниях, но иногда достаточно просто включить Twitch в нужное время. Грядущий кооперативный экшен от Saber Interactive, объединивший в себе стрельбу и вождение по бездорожью, появился на свет не благодаря сложным маркетинговым исследованиям или просьбам игроков, а из-за случайной фразы, брошенной стримером симулятора грузовиков SnowRunner.

Как рассказал Тим Уиллитс, креативный директор Saber, всё началось с того, что CEO компании Мэтт Карч смотрел трансляцию по игре SnowRunner. В какой-то момент стример завяз в грязи посреди ночного леса и вскользь заметил: «Ох, это реально страшно. Ночь, и я застрял в грязи». Эта фраза стала искрой: разработчики решили объединить свои главные хиты — технологии орды из World War Z и физику деформации ландшафта из MudRunner.

Разработка оказалась сложной задачей. Команде пришлось создать тысячи новых анимаций, чтобы научить зомби не просто бежать толпой, но и карабкаться по движущимся автомобилям, вырывать двери и вытаскивать игроков из салона.

Легендарный режиссер ужасов Джон Карпентер не просто так стоит в названии игры, он присоединился к проекту на этапе активного дизайна. Постановщик культовых фильмов отвечал за музыку, сюжетные штрихи и общий тон игры, который сместился от серьезного хоррора к безбашенному боевику в духе 80-х.

Более того, Карпентер лично тестировал игру. Продюсер Николай Егорихин вспоминает, как команда приезжала домой к режиссеру с новыми билдами. Поначалу игровые сессии давались мэтру нелегко: разработчикам приходилось постоянно спасать его персонажа, так как сочетание вождения, использования лебедки и стрельбы оказалось сложным испытанием. Тем не менее, Карпентер с энтузиазмом погружался в процесс, требуя «меньше болтовни и больше игры».

Игра выходит 12 марта 2026 года на ПК и консолях. Разработчики уже строят планы на пострелизную поддержку, вдохновляясь фильмографией Карпентера. В будущих обновлениях обещают добавить новые биомы: от заснеженных гор до городских руин и, возможно, даже Марса (привет, «Призраки Марса»).