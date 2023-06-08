Мясной трейлер кооперативного шутера от первого лица John Carpenter's Toxic Commando ©

На Summer Game Fest 2023 компания Focus Home Entertainment и Saber Interactive представили John Carpenter's Toxic Command кoкооперативный шутер от первого лица на движке Swarm Engine (как World War Z и Warhammer 40,000: Space Marine 2), который выйдет в 2024 году для ПК через Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

Джон Карпентер, знаменитый режиссер фильмов ужасов, увлекавшийся видеоиграми, сказал в своем заявлении:

Очень приятно сотрудничать в создании новой видеоигры с Focus и Saber. Послушайте, мне очень нравится стрелять в зомби. Мне постоянно говорят, что их называют "зараженными". Пожалуйста. Это упыри, чувак. Они очень хорошо взрываются, и их очень много. Людям понравится эта игра".

Тим Уиллитс, главный креативный директор Saber Interactive, заявил:

Мы рады снова сотрудничать с нашими друзьями из Focus и очень рады сотрудничеству с легендарным Джоном Карпентером над этим проектом. Его уникальное видение, непревзойденный опыт повествования и способность создавать захватывающую атмосферу помогли нам поднять этот совершенно новый, вдохновленный 80-ми годами опыт на новый уровень. Его работы вдохновляли нас на протяжении многих лет, и для нас большая честь работать вместе с ним, чтобы создать поистине незабываемое приключение.

Джон Берт, управляющий директор Focus Entertainment, добавил:

Мы рады вновь объединиться с нашим историческим партнером Saber. После World War Z, Space Marine 2, Insurgency, SnowRunner и многих других, Toxic Commando - это новый шаг в успешных долгосрочных отношениях между Focus и Saber. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать больше об этой новой удивительной игре, созданной талантливой командой Saber, и использовать опыт Focus в превращении новых франшиз в мировые хиты.

Разработчики сообщили, что перед запуском игры будет проведено закрытое бета-тестирование. Записаться на него можно на официальном сайте.