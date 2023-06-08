Мясной трейлер кооперативного шутера от первого лица John Carpenter's Toxic Commando

На Summer Game Fest 2023 компания Focus Home Entertainment и Saber Interactive представили John Carpenter's Toxic Command кoкооперативный шутер от первого лица на движке Swarm Engine (как World War Z и Warhammer 40,000: Space Marine 2), который выйдет в 2024 году для ПК через Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Джон Карпентер, знаменитый режиссер фильмов ужасов, увлекавшийся видеоиграми, сказал в своем заявлении:
Очень приятно сотрудничать в создании новой видеоигры с Focus и Saber. Послушайте, мне очень нравится стрелять в зомби. Мне постоянно говорят, что их называют "зараженными". Пожалуйста. Это упыри, чувак. Они очень хорошо взрываются, и их очень много. Людям понравится эта игра".
Тим Уиллитс, главный креативный директор Saber Interactive, заявил:
Мы рады снова сотрудничать с нашими друзьями из Focus и очень рады сотрудничеству с легендарным Джоном Карпентером над этим проектом. Его уникальное видение, непревзойденный опыт повествования и способность создавать захватывающую атмосферу помогли нам поднять этот совершенно новый, вдохновленный 80-ми годами опыт на новый уровень. Его работы вдохновляли нас на протяжении многих лет, и для нас большая честь работать вместе с ним, чтобы создать поистине незабываемое приключение.
Джон Берт, управляющий директор Focus Entertainment, добавил:
Мы рады вновь объединиться с нашим историческим партнером Saber. После World War Z, Space Marine 2, Insurgency, SnowRunner и многих других, Toxic Commando - это новый шаг в успешных долгосрочных отношениях между Focus и Saber. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать больше об этой новой удивительной игре, созданной талантливой командой Saber, и использовать опыт Focus в превращении новых франшиз в мировые хиты.
Разработчики сообщили, что перед запуском игры будет проведено закрытое бета-тестирование. Записаться на него можно на официальном сайте.
Back4Blood здорового человека?
Left4Dead 2 давно вышел
Как бы не был хорош l4d2 в свое время, сейчас он морально и технически устарел.
Если запускал лефт за последние пару лет, то и сам это прекрасно понимаешь.
Жанр кооперативных шутеров давно ушел вперед. Второго "l4d2" уже не будет. Для него не время и не место. Если пытаться эксплуатировать идею, то получим еще один провальный b4b.
Но если все таки стараться сделать веселую игру, а не просто клона лефты, то выйдет WWZ, который хоть и не шедевр, то очень даже достойный представитель жанра. Или он может эволюционировать во что-то совершенно иное, как DRG. Который как раз таки шедевр, но ушел слишком далеко вперед, так что его уже с трудом удается назвать кооп шутером в привычном смысле этого слова.
У Toxic Commando вполне есть шансы занять место под солнцем, ибо на примере wwz был видел прогресс разрабов, как каждое длс и обновление они учились и улучшали геймплей и детализацию мира. И если они запомнили все уроки, то игрушка обещает быть веселой.
Запускал год назад. Лучше кооп шутера до сих пор нет. Технически он до сих пор лучше всех "клонов". Морально тоже хз.
Да графически может казаться, что игра устарела, но я человек, который впервые прошел первый Fallout в 2020 и остался чертовски доволен. Графика для меня не важна.
Days gone на машине.
опять коопчики. почему аудитория продолжает во все это играть? уже перестали делать другое.
только инди остается.