Наследник Left 4 Dead от легендарного Джона Карпентера получил дату релиза в новом взрывном трейлере

Церемония The Game Awards 2025 продолжает радовать динамичными показами. Студия Saber Interactive, уже набившая руку на уничтожении толп врагов в World War Z и Space Marine 2, совместно с легендой хорроров Джоном Карпентером представила новый трейлер кооперативного шутера John Carpenter's Toxic Commando.

Хотя тема зомби-апокалипсисов многим кажется избитой, новый ролик подкупает своей энергией, эстетикой боевиков 80-х и безудержным хаосом на экране. Геймплей вызывает стойкие ассоциации с Left 4 Dead 3, которого мы так и не дождались: игрокам в компании друзей предстоит уничтожать орды монстров, использовать транспорт и тяжелое вооружение, чтобы показать «Богу Слизи» (Sludge God), кто здесь главный.

В финале трейлера авторы наконец раскрыли точную дату выхода: охота на нечисть начнется 12 марта 2026 года.

Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предварительные заказы уже открыты, а за раннюю покупку игроки получат бесплатное DLC «Leon's Secret Stash».