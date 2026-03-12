Новое видео демонстрирует, как работает John Carpenter's Toxic Commando на ПК, PS5 и Xbox Series

ElAnalistaDeBits опубликовал сравнительное видео, демонстрирующее работу John Carpenter's Toxic Commando на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, естественно, включая PlayStation 5 Pro в сравнение.

На PS5 и Xbox Series X кооперативный зомби-шутер от Saber Interactive предлагает два разных графических режима: «Качество» и «Производительность», в то время как на Xbox Series S доступен только один режим с частотой 30 кадров в секунду.

Выбор режима «Качество» позволяет получить лучшие тени и текстуры, более высокий уровень детализации и более заметное использование эффектов постобработки, в то время как режим «Производительность» уменьшает эти элементы для достижения большей плавности, стремясь к 60 кадрам в секунду.

На основе анализа, John Carpenter's Toxic Commando демонстрирует в целом стабильную производительность в обоих случаях, хотя есть некоторые более хаотичные и сложные моменты, в которых частота кадров показывает некоторую нестабильность.

Игра, очевидно, показывает себя с лучшей стороны на самых мощных устройствах, в данном случае на ПК и PS5 Pro. На консоли Sony игра работает в более высоком разрешении, чем на базовой PS5 и Xbox Series X|S.

Однако на ПК можно выжать из графики максимум, используя более качественные настройки и достигая впечатляющих результатов благодаря, прежде всего, использованию DLSS 4, которая позволяет увеличить частоту кадров до более чем 150 к/с при максимальных настройках графики и разрешении 2160p.