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John Carpenter's Toxic Commando 12.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби, Кооператив
6.9 104 оценки

Обновление для John Carpenter's Toxic Commando добавляет новый режим Retrieval

monk70 monk70

Saber Interactive и Focus Entertainment выпустили второе крупное обновление для John Carpenter’s Toxic Commando которое уже доступно для ПК и консолей. Оно представляет новый режим «Retrieval» для самых опытных солдат, где вам нужно собирать реликвии и добраться до точки эвакуации, прежде чем вас настигнут полчища зомби.

Режим «Retrieval» открывает новые возможности для игры: выберите карту, соберите реликвии и доберитесь до точки эвакуации, прежде чем вас настигнут полчища зомби. Но двигайтесь быстро, иначе вы привлечёте внимание Сладжа, который хочет вас убить. Новый режим в настоящее время доступен на четырёх картах: «Church of the Damned», «High Octane», «Impasse» и «Demon Bait».

Помимо нового режима, обновление включает в себя несколько улучшений игрового процесса:

  • Новые зомби для сражения — гоблины: эти маленькие враги появляются группами, атакуют одну и ту же цель и могут оживлять друг друга, пока один из трёх остаётся в живых.
  • Четыре новых способа уничтожения зомби-апокалипсиса: новое оружие и инструменты включают штурмовую винтовку Le Clairon, огнемёт, громовую палку и пилу-ловушку, которая разрывает заражённых на части.
  • Пакет улучшений для повседневных миссий: были внесены новые исправления и обновления, включая возможность рывка, второй сезон испытаний, локальные серверы для ПК, а также улучшения для транспортных средств и роботов.

А для коллекционеров косметических предметов одновременно с бесплатным обновлением выходит DLC Cosmetic Pack 2, который входит в Bloody Season Pass. Игроки могут разблокировать уникальные скины и головные уборы для каждого персонажа, а также скины для оружия и транспортных средств, вдохновлённые всемогущим Богом Слизи. Также доступны новые названия профилей и значки, чтобы отпугивать заражённых.

John Carpenter’s Toxic Commando доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store.

Трейлеры 11 Обновления 5
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