Патч 1.6 для Toxic Commando добавляет безумную сложность и вносит существенные изменения в баланс

Патч 1.6 для John Carpenter's Toxic Commando представляет новый уровень сложности «Безумный», разработанный как высшее испытание для полностью прокачанных игроков. Этот режим, который можно разблокировать после прохождения карт на уровне сложности «Сложный», также включает в себя специальные награды и корректировки, основанные на отзывах игроков во время публичного тестирования.

Помимо повышения сложности, обновление вносит обширные изменения в баланс нескольких классов, а также улучшает системы прогресса и игровую механику. Также были исправлены несколько ошибок и улучшена стабильность, устранены проблемы с игровым процессом и сценарии сбоев.

John Carpenter’s Toxic Commando, разработанная Saber Interactive и изданная Focus Entertainment, вышла 12 марта 2026 года. Она доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также на ПК в Steam и Epic Games Store.