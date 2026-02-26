Представлен анимационный трейлер John Carpenter's Toxic Commando с участием Джона Карпентера и группы Gunship

Focus Entertainment и Saber Interactive представили специальный анимационный трейлер к игре John Carpenter’s Toxic Commando, экшен-хоррору в стиле 80-х, который выйдет 12 марта на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store.

Сегодняшний трейлер воплощает в жизнь дух фильма о дружбе, сочетающий в себе элементы боевика и безудержного экшена, в яркой мультяшной форме. Созданный талантливой студией Gizmo Animation, этот анимационный трейлер представляет Джона Карпентера в роли ужасающего зомби-бога вечеринок, а сам Мастер ужасов озвучивает своего персонажа, создавая атмосферу апокалипсиса, непохожего ни на что другое.

Движущей силой этого яркого мира и идеально передающей энергию фильмов 80-х является оригинальный трек «Tell Me When the World Stops Ending» синтвейв-группы Gunship, написанный специально для трейлера. Видео представляет собой естественное сочетание анимации, озвучки и музыки, подчёркивающее мастерство и преданность всей команды, работавшей над ним.