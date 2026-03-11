Разработчики John Carpenter's Toxic Commando представили дорожную карту на 2026 год

Кооперативный экшен John Carpenter's Toxic Commando на подходе — игра выходит на ПК и консолях уже 12 марта, и разработчики заранее раскрыли планы послерелизной поддержки.
Опубликованная дорожная карта на 2026 год показывает, что проект получит два бесплатных обновления и два платных DLC, которые выйдут летом и осенью. Между релизом игры, обновлениями и дополнениями разработчики также планируют выпускать патчи с исправлениями ошибок и улучшениями качества жизни (QoL).
Первое бесплатное обновление выйдет вскоре после запуска и будет сопровождаться серией технических исправлений и доработок интерфейса и геймплея. Аналогичный подход обещают применять и между последующими обновлениями и DLC — разработчики намерены регулярно улучшать игру на основе отзывов игроков.
Летнее и осеннее дополнения добавят новый контент, тогда как бесплатные апдейты сосредоточатся на расширении возможностей игры и улучшении пользовательского опыта. Подробный список нововведений для каждого этапа разработчики показали на дорожной карте.
Бесплатное обновление 1 — Лето 2026
- Задания для разблокировки косметических предметов
- Новая карта
- Новый враг
- 4 новых основных вида оружия
- Новое дополнительное и холодное оружие
- 2 новых транспортных средства
DLC Косметический пакет 1 — Лето 2026
- Скин оружия
- Бронзовый брелок для оружия
- Скины персонажей
- Головные уборы
- Настройка транспортных средств (скины, граффити, звуки гудков)
- Заголовки и значки профиля
Бесплатное обновление 2 — Осень 2026
- Модификации боеприпасов
- Дополнительная сложность
- Новые варианты защиты
- Новый враг
- 4 новых основных вида оружия
- Новое тяжёлое и холодное оружие
- Новые расходные материалы
DLC Косметический пакет 2 — Осень 2026
- Скин оружия
- Бронзовый брелок для оружия
- Скины персонажей
- Головные уборы
- Настройка транспортных средств (скины, граффити, звуки гудков)
- Заголовки и значки профиля
ну норм так