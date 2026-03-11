ЧАТ ИГРЫ
John Carpenter's Toxic Commando 12.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби, Кооператив
Разработчики John Carpenter's Toxic Commando представили дорожную карту на 2026 год

Кооперативный экшен John Carpenter's Toxic Commando на подходе — игра выходит на ПК и консолях уже 12 марта, и разработчики заранее раскрыли планы послерелизной поддержки.

Опубликованная дорожная карта на 2026 год показывает, что проект получит два бесплатных обновления и два платных DLC, которые выйдут летом и осенью. Между релизом игры, обновлениями и дополнениями разработчики также планируют выпускать патчи с исправлениями ошибок и улучшениями качества жизни (QoL).

Первое бесплатное обновление выйдет вскоре после запуска и будет сопровождаться серией технических исправлений и доработок интерфейса и геймплея. Аналогичный подход обещают применять и между последующими обновлениями и DLC — разработчики намерены регулярно улучшать игру на основе отзывов игроков.

Летнее и осеннее дополнения добавят новый контент, тогда как бесплатные апдейты сосредоточатся на расширении возможностей игры и улучшении пользовательского опыта. Подробный список нововведений для каждого этапа разработчики показали на дорожной карте.

Бесплатное обновление 1 — Лето 2026

  • Задания для разблокировки косметических предметов
  • Новая карта
  • Новый враг
  • 4 новых основных вида оружия
  • Новое дополнительное и холодное оружие
  • 2 новых транспортных средства

DLC Косметический пакет 1 — Лето 2026

  • Скин оружия
  • Бронзовый брелок для оружия
  • Скины персонажей
  • Головные уборы
  • Настройка транспортных средств (скины, граффити, звуки гудков)
  • Заголовки и значки профиля

Бесплатное обновление 2 — Осень 2026

  • Модификации боеприпасов
  • Дополнительная сложность
  • Новые варианты защиты
  • Новый враг
  • 4 новых основных вида оружия
  • Новое тяжёлое и холодное оружие
  • Новые расходные материалы

DLC Косметический пакет 2 — Осень 2026

  • Скин оружия
  • Бронзовый брелок для оружия
  • Скины персонажей
  • Головные уборы
  • Настройка транспортных средств (скины, граффити, звуки гудков)
  • Заголовки и значки профиля
