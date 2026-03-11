Разработчики John Carpenter's Toxic Commando представили дорожную карту на 2026 год

Кооперативный экшен John Carpenter's Toxic Commando на подходе — игра выходит на ПК и консолях уже 12 марта, и разработчики заранее раскрыли планы послерелизной поддержки.

Опубликованная дорожная карта на 2026 год показывает, что проект получит два бесплатных обновления и два платных DLC, которые выйдут летом и осенью. Между релизом игры, обновлениями и дополнениями разработчики также планируют выпускать патчи с исправлениями ошибок и улучшениями качества жизни (QoL).

Первое бесплатное обновление выйдет вскоре после запуска и будет сопровождаться серией технических исправлений и доработок интерфейса и геймплея. Аналогичный подход обещают применять и между последующими обновлениями и DLC — разработчики намерены регулярно улучшать игру на основе отзывов игроков.

Летнее и осеннее дополнения добавят новый контент, тогда как бесплатные апдейты сосредоточатся на расширении возможностей игры и улучшении пользовательского опыта. Подробный список нововведений для каждого этапа разработчики показали на дорожной карте.

Бесплатное обновление 1 — Лето 2026

Задания для разблокировки косметических предметов

Новая карта

Новый враг

4 новых основных вида оружия

Новое дополнительное и холодное оружие

2 новых транспортных средства

DLC Косметический пакет 1 — Лето 2026

Скин оружия

Бронзовый брелок для оружия

Скины персонажей

Головные уборы

Настройка транспортных средств (скины, граффити, звуки гудков)

Заголовки и значки профиля

Бесплатное обновление 2 — Осень 2026

Модификации боеприпасов

Дополнительная сложность

Новые варианты защиты

Новый враг

4 новых основных вида оружия

Новое тяжёлое и холодное оружие

Новые расходные материалы

DLC Косметический пакет 2 — Осень 2026