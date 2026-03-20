Разработчики Toxic Commando поблагодарили игроков: патч уже в пути и раскрыта дорожная карта

Студия Saber Interactive обратилась к сообществу после релиза John Carpenter's Toxic Commando, поблагодарив игроков за тёплый приём и активную поддержку. Разработчики отметили, что рады видеть интерес к кооперативному шутеру про уничтожение орд зомби.

Вместе с тем команда признала проблемы, возникшие на старте. Речь идёт о сбоях подключения к серверам, а также ошибке в Steam, из-за которой некорректно отображалось время выхода игры. В Saber подчеркнули, что понимают разочарование пользователей и приносят извинения.

Разработчики заверили, что внимательно следили за ситуацией и делают всё возможное, чтобы подобные проблемы не повлияли на игровой опыт. Уже в ближайшее время планируется выпуск хотфикса, который устранит ключевые неполадки. А пока был выпущен хотфикс исправляющий различные проблемы по соединениям с серверами.

Кроме того, студия подтвердила, что продолжит активно развивать проект. Команда отслеживает отзывы игроков, изучает стримы и видео, фиксируя все замечания. В будущем это ляжет в основу обновлений и дорожной карты развития Toxic Commando.