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John Carpenter's Toxic Commando 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби , Кооператив
6.8 28 оценок

Saber Interactive открывает заявку на тестирование John Carpenter's Toxic Commando

KoRnEr
Новости

Разработчики Warhammer 40,000 Space Marine 2 призывают присоединиться к тестированию шутера John Carpenter's Toxic Commando на выходных в октябре.

Что бы присоединиться к грядущему тесту John Carpenter's Toxic Commando надо зарегистрироваться по ссылке.

В кооперативном шутере в духе серии Left 4 Dead геймеры отправляются на опасную миссию, целью которой является "божество слизи". Он появился в результате неудачной попытки обуздать мощь земного ядра. Проблема в том, что существо защищают орды монстров, которые не хотят возвращаться под землю. В войне против нежити можно использовать не только разные виды оружия, но и транспортные средства.

Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в следующем году. Точная дата пока не названа. ПК-версия будет эксклюзивом Epic Games Store.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
MADMAX41

Кажется у меня появилась новая любимая команда разработчиков.

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Night Strider

ну WWZ от них слабоват был, хотя система worm имба

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