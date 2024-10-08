Saber Interactive открывает заявку на тестирование John Carpenter's Toxic Commando

Разработчики Warhammer 40,000 Space Marine 2 призывают присоединиться к тестированию шутера John Carpenter's Toxic Commando на выходных в октябре.

Что бы присоединиться к грядущему тесту John Carpenter's Toxic Commando надо зарегистрироваться по ссылке.

В кооперативном шутере в духе серии Left 4 Dead геймеры отправляются на опасную миссию, целью которой является "божество слизи". Он появился в результате неудачной попытки обуздать мощь земного ядра. Проблема в том, что существо защищают орды монстров, которые не хотят возвращаться под землю. В войне против нежити можно использовать не только разные виды оружия, но и транспортные средства.

Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в следующем году. Точная дата пока не названа. ПК-версия будет эксклюзивом Epic Games Store.