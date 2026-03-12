ЧАТ ИГРЫ
John Carpenter's Toxic Commando 12.03.2026
Saber Interactive подготовила релизный трейлер к выходу John Carpenter's Toxic Commando

Saber Interactive и Focus Entertainment представили официальный релизный трейлер к игре John Carpenter’s Toxic Commando, которая уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store.

Созданный на передовом движке Saber Swarm Engine — той же технологии, что и World War Z: Aftermath и Warhammer 40,000: Space Marine 2 — этот кооперативный шутер бросает игроков с головой в волны гротескных орд зомби и гигантских боссов, словно вырванных прямо из кошмаров легенды грайндхауса. Поклонники безумных экшен-хорроров 80-х ждали этого.

Джон Карпентер сказал:

Игра наконец-то вышла. Играйте в неё Она хороша и увлекательна. Возможно, вы не готовы к нападению этих упырей, но когда это произойдёт, вам лучше быстро научиться с ними справляться! Они вас одолеют. Эти упыри настроены решительно! Пора надрать им задницу!
