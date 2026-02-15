ЧАТ ИГРЫ
John Carpenter's Toxic Commando 12.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби, Кооператив
6.8 55 оценок

В новом трейлере кооперативного шутера John Carpenter's Toxic Commando показали грозных врагов

Команда Saber Interactive в настоящее время работает над несколькими крупными AAA-играми, которые обещают стать по-настоящему качественными блокбастерами. Одна из них — грядущий кооперативный шутер John Carpenter's Toxic Commando.

В новом трейлере создатели показали многочисленных врагов, с которыми мы столкнёмся на протяжении игры, включая классических зомби и более «выдуманных», таких как взрывающиеся зомби, танки, огры, ползучие твари и многие другие.

Релиз John Carpenter's Toxic Commando запланирован на 12 марта для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

Комментарии:  2
Akmal Rj

Очередной клон Left4Dead и back4blood (

Sheffskiy

Я попробую на вкус этот шедевр и уверен вкус будет сногсшибательный