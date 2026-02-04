В обзорном трейлере John Carpenter's Toxic Commando представлены типы миссий, классы, оружие и многое другое

После орд тиранидов в Warhammer 40,000: Space Marine 2, Saber Interactive представляет подавляющее натиск зомби, чтобы поддерживать адреналиновый накал в John Carpenter’s Toxic Commando. Кооперативный шутер для четырёх игроков долго ждали, и новый обзорный трейлер от IGN подробно описывает все, что вам нужно знать. Это включает в себя структуру миссий, классы игроков, персонажей, оружие, транспортные средства и многое другое.

Действие разворачивается в мире, где ужасающие, свирепые зомби составляют подавляющее большинство населения. Вы управляете одним из четырёх наемников, которым поручено положить конец этой угрозе. Вам предоставляется целый флот крутых транспортных средств и обширный арсенал оружия, а также полная свобода собрать свою команду так, как вам нравится, и присоединиться к друзьям в битве на PS5, Xbox Series X/S и ПК.