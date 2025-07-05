В сеть утекли скриншоты новой кооперативной PvE-игры Toxic Commando от Saber Interactive

В сеть утекли скриншоты и подробная информация о грядущей кооперативной PvE-игре Saber Interactive под названием John Carpenter's Toxic Commando. Утечка произошла от StormSwitch с сабреддита GamingLeaksAndRumors, где он раскрыл некоторые ключевые подробности игры, а также опубликовал различные скриншоты.

Согласно утечке, грядущая игра Saber Interactive чем-то похожа на такие игры, как Left 4 Dead или Back 4 Blood, но у нее будет два ключевых отличия. Первое существенное изменение заключается в том, что миссии теперь привязаны к определенным районам, а не просто к перемещению от точки А к точке Б. Второе значительное изменение касается езды на транспорте по картам.

Отмечается, что транспортные средства играют огромную роль в игре: у них есть датчики топлива, которое закончится, если вы не сможете его найти. Кроме того, на автомобили могут быть установлены турели для защиты и различные апгрейды, в том числе более мощный сигнал, чтобы привлечь больше зомби.

Что касается реиграбельности игры, то, по словам автора утечки, она схожа с другими кооперативными PvE-играми, где можно выбирать различные сложности, а также повышать уровень различных персонажей и оружия. Из утечки также стало известно, что в игре будет центральный хаб или операционная база, где игроки смогут обновлять снаряжение, тестировать оружие и многое другое.

Выход John Carpenter's Toxic Commando запланирован на 2025 год для PlayStation 5, Xbox Series S|X и PC.