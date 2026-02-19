В Steam вышла демо версия игры John Carpenter's Toxic Commando

Демо версия игры John Carpenter’s Toxic Commando стала доступна в электронном магазине Steam. Зарядите оружие, Токсичные коммандос, и объединись в отряд из 4 игроков, чтобы отправить Бога Слизи и его орду нежити обратно в преисподнюю!
Toxic Commando от легендарного Джона Карпентера — кооперативный шутер от первого лица о борьбе с ордами зомби. Вы станете частью отряда безбашенных наёмников — Токсичных коммандос. Ваша цель — остановить Слякотного бога, пробудившегося из-за неудачного эксперимента с энергией земного ядра. Монстр заражает мир скверной, но гениальный учёный знает способ его победить. Выбирайте класс, используйте транспорт и арсенал оружия, сражаясь в духе культовых хорроров 80-х.
Официальный релиз запланирован на 12 марта 2026г.
Тут вот не понятно либо Джон Карпентер впал в маразм либо права продал потому что такой дешевой херни он бы точно не придумал.
поиграл пару минут полет отличный как и графа с физикой, вечером с пацанами пойдем, весит 30 гиг демка
взял Blood Edition цена смешная,демку качать не буду играл в закрытую альфу
Файлы сохранений, созданные во время демоверсии, не будут перенесены в полную версию игры. Это означает, что весь прогресс, достигнутый вами в демоверсии, не будет перенесен при запуске полной версии игры. - вот чего грустно, а так весьма прикольно. Напоминает Days Gone+WWZ
Жалко что кооп, а не просто сингл шутер.
Back 4 Blood?