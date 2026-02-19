ЧАТ ИГРЫ
John Carpenter's Toxic Commando 12.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби, Кооператив
6.8 56 оценок

В Steam вышла демо версия игры John Carpenter's Toxic Commando

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Демо версия игры John Carpenter’s Toxic Commando стала доступна в электронном магазине Steam. Зарядите оружие, Токсичные коммандос, и объединись в отряд из 4 игроков, чтобы отправить Бога Слизи и его орду нежити обратно в преисподнюю!

Toxic Commando от легендарного Джона Карпентера — кооперативный шутер от первого лица о борьбе с ордами зомби. Вы станете частью отряда безбашенных наёмников — Токсичных коммандос. Ваша цель — остановить Слякотного бога, пробудившегося из-за неудачного эксперимента с энергией земного ядра. Монстр заражает мир скверной, но гениальный учёный знает способ его победить. Выбирайте класс, используйте транспорт и арсенал оружия, сражаясь в духе культовых хорроров 80-х.

Официальный релиз запланирован на 12 марта 2026г.

Destroited
Toxic Commando от легендарного Джона Карпентера

Тут вот не понятно либо Джон Карпентер впал в маразм либо права продал потому что такой дешевой херни он бы точно не придумал.

Лидер Мур

поиграл пару минут полет отличный как и графа с физикой, вечером с пацанами пойдем, весит 30 гиг демка

WerGC

взял Blood Edition цена смешная,демку качать не буду играл в закрытую альфу

Dirty-Harry

Файлы сохранений, созданные во время демоверсии, не будут перенесены в полную версию игры. Это означает, что весь прогресс, достигнутый вами в демоверсии, не будет перенесен при запуске полной версии игры. - вот чего грустно, а так весьма прикольно. Напоминает Days Gone+WWZ

MadDarkGuard

Жалко что кооп, а не просто сингл шутер.

Ellisfox-A

Back 4 Blood?