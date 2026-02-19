В Steam вышла демо версия игры John Carpenter's Toxic Commando

Демо версия игры John Carpenter’s Toxic Commando стала доступна в электронном магазине Steam. Зарядите оружие, Токсичные коммандос, и объединись в отряд из 4 игроков, чтобы отправить Бога Слизи и его орду нежити обратно в преисподнюю!

Toxic Commando от легендарного Джона Карпентера — кооперативный шутер от первого лица о борьбе с ордами зомби. Вы станете частью отряда безбашенных наёмников — Токсичных коммандос. Ваша цель — остановить Слякотного бога, пробудившегося из-за неудачного эксперимента с энергией земного ядра. Монстр заражает мир скверной, но гениальный учёный знает способ его победить. Выбирайте класс, используйте транспорт и арсенал оружия, сражаясь в духе культовых хорроров 80-х.

Официальный релиз запланирован на 12 марта 2026г.